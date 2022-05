Offerte Vodafone per portabilità da altri operatori: lista di maggio 2022 con prezzi

In seguito all’aggiornamento delle offerte di portabilità verso Kena, cambiamo operatore telefonico italiano e analizziamo nel dettaglio le offerte Vodafone di maggio 2022 per la portabilità da altri brand: esattamente come per aprile, i prezzi partono da 7,99 Euro al mese.

La lista completa rimane sempre disponibile sul sito Vodafone creato appositamente per i clienti di altri operatori che vogliono completare il passaggio con cambio offerta. Anche questo mese come quello scorso, la più promossa è Special 50 Digital Edition da 7,99 Euro al mese con SMS e chiamate senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, assieme a 50 Giga di traffico mobile. Questi ultimi diventano 100 nel momento in cui attivate l’offerta con addebito SmartPay (quindi con carta di credito o conto corrente) e, dulcis in fundo, il primo mese costa solo 5 Euro.

Allo stesso modo, potrete pagare 5 Euro per il primo mese e poi 9,99 Euro (con prezzo bloccato per 24 mesi) per Special 100 Digital Edition, anch’essa composta da un pacchetto con chiamate ed SMS senza limiti, ma con 100 Giga fissi con o senza SmartPay. Questa promozione e quella citata in precedenza sono attivabili solamente se siete clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb o di altri operatori virtuali minori.

I clienti Kena, tuttavia, potranno accedere soltanto a Special Minuti 50 Giga da 9,99 Euro al mese con attivazione a 0,01 Euro. Questo pacchetto specifico si compone di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri italiani, fissi o mobili che siano, e 50 Giga di Internet; mancano, pertanto, gli SMS.

I clienti provenienti da TIM, WindTre e ho., invece, accederanno esclusivamente alle promozioni più costose:

Shake It Fun da 11,99 Euro al mese per Under 25, con attivazione gratuita, 50 Giga in 5G (più Giga illimitati per l’utilizzo social, streaming musicale, GPS e chat) e chiamate/SMS illimitati.

per Under 25, con attivazione gratuita, 50 Giga in 5G (più Giga illimitati per l’utilizzo social, streaming musicale, GPS e chat) e chiamate/SMS illimitati. Shake it Easy da 14,99 Euro al mese per Under 30, sempre con chiamate e messaggi illimitati ma con 100 Giga;

per Under 30, sempre con chiamate e messaggi illimitati ma con 100 Giga; RED Pro da 14,99 Euro al mese con minuti e SMS illimitati, chiamate verso UE illimitate e 60 Giga in 5G, ma con attivazione a 6,99 Euro.

