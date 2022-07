Quali offerte Vodafone per portabilità troviamo a luglio 2022? Elenco con prezzi

Nuovo mese, nuova rassegna delle promozioni telefoniche disponibili! Dopo avervi proposto pochi giorni fa le offerte Iliad disponibili a luglio 2022, ci spostiamo da un altro operatore attivo nel Belpaese: ecco a voi le offerte mobili Vodafone per la portabilità ora attive.

Esattamente come per il mese scorso, basta visitare il sito ufficiale Vodafone pensato appositamente per elencare le proposte del marchio di origine britannica al fine di scoprirle. La più economica, ancora una volta, è Special 50 Digital Edition da 7,99 Euro al mese – eccetto per la prima mensilità, pari a 5 Euro – con minuti ed SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale e 50 Giga di Internet in 4G, i quali diventano 100 nel caso in cui si decida di attivare il pagamento automatico SmartPay tramite conto corrente o carta di credito.

L’unica alternativa per i clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e di altri operatori virtuali minori è Special 100 Digital Edition da 9,99 Euro al mese con prezzo bloccato per due anni, il cui bundle dati è composto da minuti/SMS senza limiti e 100 Giga; in caso di attivazione del pagamento automatico, allora si accede al Vodafone Club ottenendo così la rete 5G, 10 Giga in più e sconti extra ogni mese. Ai clienti Kena, Lyca e Bladna viene invece proposta l’offerta Special Unlimited da 9,90 Euro al mese con minuti ed SMS illimitati, 50 Giga e costo di attivazione pari a 12,10 Euro.

Chiude la lista il trio di offerte per clienti TIM, WindTre e ho. composto da RED Pro da 14,99 Euro al mese con SMS e minuti senza limiti anche verso diverse destinazioni dell’Unione Europea e 50 Giga in 5G; RED Max da 19,99 Euro al mese con lo stesso pacchetto dati, eccetto per l’accesso a 100 Giga; infine, RED Max Under 25 da 9,99 Euro al mese con lo stesso bundle dati dell’offerta RED Max. Il costo di attivazione resta però pari a 6,99 Euro per tutte e tre le proposte firmate Vodafone.

Rammentiamo in queste ultime righe che Vodafone a fine giugno ha iniziato a proporre una offerta da 6,99 Euro al mese ad alcuni ex clienti.