Offerte weekend di Mediaworld: 20% di sconto su TV OLED e QLED

Come raccontato ieri, Mediaworld ha ufficialmente dato il via al My Wonderful Weekend, che si concluderà alle 23:59 di oggi, domenica 21 Luglio. Quest'oggi ci soffermiamo sulle offerte dedicate ai TV, su cui la catena di distribuzione propone fino al 20% di sconto.

Il TV Samsung QE55Q60RATXZT da 55 pollici Ultra HD 4K può essere acquistata al prezzo di 799 Euro, per un risparmio importante di circa 400 Euro rispetto ai 1199 Euro di listino.

Tra gli sconti troviamo anche il televisore LG OLED55B8, sempre da 55 pollici con pannello Ultra HD 4K, che passa a 1799 a 1199 Euro, mentre scendendo di dimensioni troviamo il Samsung QE49Q60RATXZT a 699 Euro, rispetto ai 1099 Euro precedenti.

Per quanto riguarda Panasonic, citiamo la TX-65FZ800E da 65 pollici a 1699 Euro ed il modello della stessa linea ma con diagonale da 55 pollici a 1179 Euro. Philips invece porta in offerta la 55OLED803/12 da 55 pollici a 1099 Euro.

La lista completa dei TV OLED e QLED in offerta è disponibile a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.