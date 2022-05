Quali offerte WindTre sono disponibili per cambio operatore? La lista con prezzi

Come da nostra prassi mensile anche a inizio maggio 2022 osserviamo nel dettaglio le offerte disponibili presso gli operatori mobili italiani per effettuare la portabilità. In questa occasione specifica tratteremo i piani di cambio operatore proposti da WindTre, con prezzi a partire da 7,99 Euro al mese.

La più economica disponibile sul sito dedicato WindTre è Go 50 Star+ Digital da 7,99 Euro al mese con 50 Giga di rete mobile, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, con attivazione e spedizione a casa a costo zero. In alternativa troviamo Go 101 Star+ Digital Easy Pay sempre a 7,99 Euro al mese con ben 101 Giga e, per il resto, un pacchetto invariato; la differenza chiave consiste nel vincolo di permanenza di 24 mesi e nel pagamento mensile effettuabile esclusivamente mediante conto corrente o carta di credito.

Seguono quindi Go 150 Flash+ Digital Easy Pay da 8,99 Euro al mese con 150 Giga e i vincoli appena citati, e Go 100 Special+ Digital con 100 Giga a 9,99 Euro al mese, ma senza vincoli. Tutte le offerte citate finora sono attivabili solo da clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali minori, con poche eccezioni.

Ad esempio, coloro che provengono da Kena, Lycamobile e altri brand selezionati potranno accedere esclusivamente a Go 50 Special Digital da 9,99 Euro al mese con 200 SMS, chiamate illimitate e 50 Giga, oppure Go 100 Special Easy Pay con lo stesso prezzo ma il doppio dei Giga – e tutti i vincoli della modalità Easy Pay – e, infine, Go 100 Max Digital da 11,99 Euro al mese con 100 Giga, stesso pacchetto SMS/chiamate ma zero vincoli.

WindTre chiude il cerchio con i piani Di Più Full 5G da 14,99 Euro al mese con 50 Giga in 5G, chiamate nazionali illimitate, 50 minuti verso l’estero e 200 SMS, e la variante Easy Pay con 100 Giga. Queste due offerte sono disponibili soltanto per chi proviene da TIM, Vodafone e Very Mobile.

Giusto pochi giorni fa abbiamo invece visto il ritorno dell’offerta GO 100 Fire+ FMC a 6,99 Euro al mese.