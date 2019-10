Office per iPad ed iPhone si aggiorna: arriva finalmente il tema scuro

Microsoft ha finalmente aggiornato la suite di Office per iPad ed iPhone. Finalmente, per la contentezza degli utenti, il colosso di Redmond ha portato il tema scuro su Word, Excel, PowerPoint, OneNote ed Outlook, in linea con quanto fatto su macOS ed altri sistemi operativi tempo fa.

La modalità scura era in fase di test da tempo tramite TestFlight, ed evidentemente a seguito dei riscontri positivi da parte degli utenti, gli sviluppatori della società americana hanno deciso di procedere con il lancio pubblico.

Come osservato da molti, però, il nuovo tema non si estende a tutte le schermate delle applicazioni: ad esempio nelle cartelle di lavoro delle email è possibile ancora trovare lo sfondo bianco, e lo stesso vale quando si inizia a creare un documento. Non è noto se Microsoft abbia intenzione di portarlo anche in queste schermate, ma il fatto che l'abbia già rilasciato lascia intendere il contrario.

L'aggiornamento può essere scaricato gratuitamente tramite l'App Store di iOS ed iPadOS. Nel changelog non viene citata l'integrazione della modalità scura, ma a seguito dell'installazione l'UI si adatterà in automatico a quella del sistema. Come accaduto anche per altre app, infatti, non sarà possibile impostarla a mano tramite uno switch.

