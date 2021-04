Office e Photoshop piratati? I malintenzionati potrebbero controllare il PC

Oltre a risultare illegale, l'utilizzo di software piratati può comportare seri problemi per la sicurezza del proprio PC. Sono in molti a sottovalutare questi rischi e dunque alcuni esperti di sicurezza hanno voluto fare chiarezza, soffermandosi principalmente su Microsoft Office e Adobe Photoshop CC.

In particolare, tramite un comunicato stampa, Bitdefender, nota azienda che opera nel settore della cybersicurezza, ha annunciato di aver scoperto l'esistenza di un nuovo attacco informatico che sta prendendo di mira coloro che utilizzano i succitati software piratati. Si fa riferimento a un malware attivo dalla seconda metà del 2018, che sta rubando dati personali e denaro a un elevato numero di vittime, compresi alcuni utenti e aziende italiane.

Infatti, i Paesi più colpiti sono Stati Uniti, India, Italia, Spagna, Germania e Regno Unito. Insomma, si tratta di un malware diffuso in parecchie parti del globo. Tra l'altro, gli esperti di sicurezza fanno notare che probabilmente i Paesi più colpiti potrebbero anche essere quelli che hanno un maggior numero di utenti che fa uso di questi software piratati.

In ogni caso, il malware, che risulta ancora attivo, non è assolutamente da sottovalutare, in quanto rappresenta una backdoor e può potenzialmente consentire ai malintenzionati di assumere il pieno controllo del computer. In parole povere, i criminali potrebbero riuscire a ottenere di tutto, dalle password ai file locali.

Sono stati segnalati addirittura furti di wallet Monero (criptovaluta), nonché di account, credenziali, cookie, segnalibri e cronologia relativi al browser Firefox. C'è inoltre il problema del possibile hijacking dei cookie, che potrebbe consentire ai malintenzionati di accedere a determinati servizi senza che ci sia bisogno di inserire password o effettuare l'autenticazione a due fattori. Tra l'altro, gli esperti di sicurezza affermano che i criminali potrebbero potenzialmente fare molto altro e che quelli indicati sono solamente degli esempi.

"L'installazione di un antivirus può aiutare, ma questa modalità di attacco rappresenta una ragione in più per evitare di usare software craccati o pirata. Anche se può essere allettante utilizzare software piratati, per risparmiare a livello economico, si rischia di compromettere totalmente il proprio computer", si legge nella parte finale del comunicato stampa di Bitdefender.