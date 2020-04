Offline il sito web dell'INPS. Nelle scorse ore esposti i dati degli utenti

Nuovo aggiornamento sui problemi al sito web dell'INPS di cui abbiamo avuto modo di parlare qualche ora fa su queste pagine. L'elevato numero di richieste (100 al secondo a giudicare da quanto affermato dal Presidente), ha infatti spinto gli informatici a mettere offline la pagina, anche a causa dei gravi problemi di sicurezza.

Da qualche minuto, quando si tenta di collegarsi al sito, viene visualizzata una pagina bianca in cui è presente il seguente messaggio: "al fine di consentire una migliore e piu' efficace canalizzazione delle richieste di servizio, il sito è temporaneamente non disponibile. Si assicura che tutti gli aventi diritto potranno utilmente presentare la domanda per l'ottenimento delle prestazioni".

A far discutere però nelle ultime ore sono anche i gravi problemi di sicurezza riscontrati da molti utenti. Secondo quanto affermato sui social, dalle 10:30 di questa mattina si sarebbero verificati dei veri e propri "scambi di persona": molti infatti sono riusciti ad accedere involontariamente a "pagine personali di contribuenti random, senza chiedere password e mostrando dati personali". Repubblica ha raccolto la segnalazioni di una contribuente che mentre tentava di accedere al portale MyInps si è imbattuta nel profilo di altri utenti.

INPS dal suo canto ha spiegato che questo bug di sicurezza è durato circa cinque minuti. La vice presidente Maria Luisa Gnecchi ha osservato che "è una cosa gravissima che non deve succedere" e sarà oggetto di verifica da parte dei tecnici.