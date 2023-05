Un oggetto 10 milioni di volte più luminoso del Sole sta sfidando la fisica

Parliamoci chiaro: di cose strane nel nostro universo ce ne sono davvero tante e per classificarle tutte non basta una notizia. Tuttavia, recentemente gli addetti ai lavori hanno identificato delle sorgenti di raggi X ultraluminose (ULX) che sembrano emettere circa 10 milioni di volte più energia del nostro Sole. E c'è un problema.

Una quantità di energia del genere infrange una legge fisica nota come limite di Eddington, che determina - in poche parole - quanto può essere luminoso un oggetto di una data dimensione. Se qualcosa dovesse superare il limite di Eddington, secondo gli scienziati dovrebbe semplicemente esplodere in mille pezzi.

Nonostante ciò, gli ULX "superano regolarmente questo limite da 100 a 500 volte, lasciando gli scienziati perplessi", secondo una dichiarazione della NASA. Uno di questi esaminati da recente, chiamato M82 X-2, è stato oggetto di un recente studio. Le teorie precedenti suggerivano che l'estrema luminosità potesse essere una sorta di illusione ottica, ma così non è.

M82 X-2 non è un buco nero come pensavano gli scienziati, ma una stella di neutroni. Quest'ultima, secondo le nuove scoperte, consuma circa 1,5 terre di materiale ogni anno da una stella vicina. Quando questa quantità di materia colpisce la superficie della corpo celeste è sufficiente per produrre la luminosità straordinaria.

"Le osservazioni ci hanno permesso di vedere gli effetti di questi campi magnetici incredibilmente forti che non potremmo mai riprodurre sulla Terra con la tecnologia attuale", afferma l'autore principale dello studio Matteo Bachetti, astrofisico dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari. "Questa è la bellezza dell'astronomia ... non possiamo davvero organizzare esperimenti per ottenere risposte rapide; dobbiamo aspettare che l'universo ci mostri i suoi segreti."