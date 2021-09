Un oggetto, chiamato 'The Accident', vaga per la Via Lattea da 10 miliardi di anni

Recentemente un team di astronomi ha dato uno sguardo a un oggetto celeste chiamato "The Accident". Stiamo parlando di una nana bruna, ovvero un pianeta troppo grande per essere un pianeta, ma una stella troppo piccola per essere una stella: in poche parole un ibrido.

Lo studio è stato pubblicato il 30 giugno sulla rivista The Astrophysical Journal Letters. Le nane brune solitamente sono troppo deboli per essere viste ad occhio nudo, ma gli scienziati hanno rilevato circa 2.000 di questi oggetti nella Via Lattea utilizzando telescopi a infrarossi. "The Accident" è stato scoperto proprio durante uno di questi sondaggi.

L'oggetto appariva debole in alcune lunghezze d'onda infrarosse, suggerendo che fosse una nana bruna molto fredda e vecchia, ma appariva luminoso in altre lunghezze d'onda, indicando che era una nana bruna calda e giovane. "Questo oggetto ha superato tutte le nostre aspettative", ha dichiarato in una nota l'autore dello studio Davy Kirkpatrick, astrofisico del Caltech di Pasadena, in California.

A causa di questa contraddizione, gli esperti hanno iniziato a studiare il corpo celeste. La prima informazione scoperta è che si sta muovendo molto velocemente nella Via Lattea: 800.000 km/h, molto più veloce di una normale nana bruna. Ciò significa che la stella mancata potrebbe essere molto antica ed è stata spinta dalla gravità di oggetti più grandi per miliardi di anni, accelerando il suo movimento.

Anche gli elementi dell'atmosfera dell'oggetto hanno lasciato senza parole gli scienziati: l'oggetto è a basso contenuto di metano, un gas comune nelle nane brune con temperature simili a The Accident; una scarsità di metano suggerisce che l'oggetto si sia formato da 10 a 13 miliardi di anni fa.

Ciò suggerisce che il corpo celeste sia incredibilmente vecchio, con più del doppio dell'età media di tutte le altre nane brune conosciute. "Ci aspettavamo che esistessero nane brune così antiche, ma ci aspettavamo anche che fossero incredibilmente rare. La possibilità di trovarne una così vicina al sistema solare potrebbe essere una fortunata coincidenza, oppure ci dice che sono più comuni di quanto pensassimo", ha dichiarato il coautore dello studio Federico Marocco, un astrofisico del Caltech.

Questa è la prima immagine diretta di una nana bruna, mentre la NASA ha misurato l'incredibile velocità dei venti di un corpo celeste simile.