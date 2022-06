Un oggetto cosmico ultra-raro è stato appena rilevato nella Via Lattea

Nella Via Lattea è stato appena scoperto un nuovo membro di una categoria di stelle così rare che possiamo contarne il numero noto sulle dita delle mani e dei piedi.

Si chiama MAXI J1816-195, situato a non più di 30.000 anni luce di distanza. Osservazioni e indagini preliminari suggeriscono che si tratti di una pulsar millisecondi a raggi X in accrescimento, di cui solo altre 18 sono note, secondo un database di stelle compilato dall'astronomo Alessandro Patruno.

Quando i numeri sono così bassi, qualsiasi nuovo oggetto rappresenta una scoperta estremamente eccitante che può fornire importanti informazioni statistiche su come questi oggetti si formano, si evolvono e si comportano.

La scoperta è davvero calda di stampa. La luce a raggi X emanata dall'oggetto è stata rilevata per la prima volta il 7 giugno dallo strumento Monitor of All-sky X-ray Image (MAXI) da un’Agenzia spaziale giapponese. In un avviso pubblicato su The Astronomer's Telegram (ATel), una squadra guidata dall'astrofisico Hitoshi Negoro della Nihon University in Giappone ha pubblicato di aver identificato una sorgente di raggi X non catalogata, situata nel piano galattico tra le costellazioni del Sagittario, Scutum, e Serpenti. Dicevano che stava brillando in modo relativamente luminoso, ma non erano stati in grado di identificarlo sulla base dei dati MAXI.

Non passò molto tempo prima che altri astronomi si accumulassero. Utilizzando il Neil Gehrels Swift Observatory, un telescopio spaziale, l'astrofisico Jamie Kennea della Pennsylvania State University e colleghi si sono fermati sul luogo per confermare il rilevamento con uno strumento indipendente e localizzarlo.

Swift ha visto l'oggetto ai raggi X, ma non alla luce ottica o ultravioletta, nella posizione specificata dalle osservazioni MAXI.

"Questa fonte non si trova nella posizione di alcuna sorgente di raggi X catalogata nota, quindi siamo d'accordo sul fatto che si tratta di una nuova sorgente transitoria MAXI J1816-195", hanno scritto in un avviso pubblicato su ATel.

"Inoltre, le osservazioni d'archivio di Swift/XRT di questa regione scattate il 22 giugno 2017, non rivelano alcuna fonte puntuale in questa posizione".