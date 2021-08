Oggetto 'gigante' diretto verso il Sole? La verità è tutta un'altra storia

In questi ultimi giorni pare sia esploso il caso dell'oggetto "gigante" diretto verso il Sole: alcuni si sono lasciati andare a dichiarazioni allarmistiche e sensazionali, senza badare più di tanto alla veridicità dei fatti. La realtà è ugualmente affascinante, e non richiede titoli clickbait.

Sicuramente vi sarà capitato in questi giorni di sentire o di leggere di un misterioso quanto fantomatico "asteroide" gigante diretto verso il Sole, con tanto di incredulità e incapacità di reagire delle più rinomate società e agenzie spaziali, come la NASA, l'ESA e l'IAU (International Astronomical Union).

Ovviamente, come molti di voi avranno capito (e approfondito), la questione è ben diversa, e non occorrono titoli sensazionalistici per rendere questa notizia comunque un qualcosa degno di nota. Infatti, nonostante non si tratti di asteroidi né di pericoli cosmici, l'evento è incredibilmente affascinante.

L'oggetto di cui si parla è una cometa, conosciuta come C/2014 UN271 (Bernardinelli e Bernstein). La sua peculiarità è quella di essere una delle più grandi mai catalogate fin ad ora, con un diametro stimato tra i 120 e i 180km. Una misura considerevole, ma che nulla a che vedere con asteroidi e pericoli concreti.

Come se non bastasse, la sua orbita non interseca neanche lontanamente il Sole: vi si avvicina molto (in rapporto al percorso gigante che compie nel Sistema Solare), ma nulla che possa neanche lontanamente rappresentare motivo di apprensione. La distanza minima sarà raggiunta soltanto nel 2031, quando C/2014 UN271 si troverà a 10,7 unità astronomiche dalla nostra stella, più della distanza media che intercorre tra la Terra e Saturno!

Nonostante questa sia la pura verità, che "smonta" il mito dell'oggetto cosmico gigante, in realtà rimane un'occasione incredibilmente ghiotta per gli scienziati e gli astronomi del mondo, in quanto non capita molto spesso che un oggetto così grande - proveniente dai confini del Sistema Solare - si ritrovi così alla portata dei nostri strumenti.