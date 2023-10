L'oggetto più luminoso del 2022 non è una stella, ma una cosa lanciata dall'uomo

Alto che stelle. Un nuovo protagonista del cielo è stato il più luminoso del 2022. Questo satellite, chiamato BlueWalker3, non è solo un singolo intruso luminoso, ma rappresenta l'inizio di una potenziale costellazione di satelliti simili, progettati dalla società americana AST SpaceMobile.

Questa è una brutta notizia per tutti gli appassionati del cielo stellato e per gli astronomi professionisti? Secondo un team internazionale di ricercatori guidato dall'astronoma Sangeetha Nandakumar dell'Università di Atacama in Cile, sì. La crescente presenza di questi satelliti potrebbe avere impatti significativi sull'astronomia basata a terra.

Nonostante gli sforzi per ridurre l'impatto di questi satelliti, come i design di mitigazione Starlink Darksat e VisorSat, la tendenza al lancio di satelliti sempre più grandi e luminosi continua a crescere. Attualmente, ci sono quasi 8.700 satelliti artificiali che orbitano attorno al nostro pianeta, e si stima che entro il 2030 questo numero possa raggiungere le 100.000 unità.

Questa affollata autostrada spaziale non solo presenta sfide per evitare collisioni, ma rappresenta anche un problema per le osservazioni astronomiche da terra. La luminosità di questi satelliti può interferire con le osservazioni, specialmente durante le ore crepuscolari critiche. Nandakumar e il suo team sottolineano l'importanza di valutare l'impatto di questi satelliti prima del loro lancio e incoraggiano l'implementazione di tali studi come parte dei processi di autorizzazione per portarli in orbita.

Purtroppo le stelle stanno scomparendo per colpa nostra.