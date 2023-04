Questo oggetto misterioso si comporta come un buco nero ma non lo è

Una ricerca che sarà pubblicata sulla rivista Physical Review D., potrebbe aver analizzato un nuovo tipo di stella che si comporta come un buco nero ma non lo è: si chiama solitone topologico ed è un corpo celeste davvero molto particolare.

Attualmente l'oggetto misterioso protagonista di questa notizia è solo un'ipotetica costruzione matematica, attraverso equazioni e simulazioni da parte degli scienziati dietro lo studio. Tuttavia, i ricercatori sono stati in grado di costruire un solitone topologico che si comporta come un buco nero da lontano, ma è nettamente differente da vicino.

"L'oggetto sembra identico a un buco nero, ma c'è luce che esce dal suo punto oscuro", afferma Pierre Heidmann, un fisico della Johns Hopkins che ha guidato lo studio. Come ben sappiamo, in un buco nero, la forza gravitazionale è così intensa che nemmeno la luce può sfuggire (però potremmo entrare in sicurezza in alcuni casi), mentre il solitone topologico è circondato da deboli raggi di luce sparsi in schemi caotici, che producono una sfocatura piuttosto che una macchia scura.

"La luce è fortemente piegata, ma invece di essere assorbita come farebbe in un buco nero, si disperde fino a quando a un certo punto ritorna in modo caotico", continua Heidmann. “Non vedi un punto oscuro. Vedi molta sfocatura, il che significa che la luce orbita in modo molto strano attorno a questo strano oggetto."

Questa non è una previsione di un nuovo oggetto, ma piuttosto un modello di come possano apparire i nuovi oggetti di gravità quantistica rispetto ai buchi neri. Davvero interessante: le stelle strane adesso hanno un nuovo contendendo al titolo.