Trovato un oggetto misterioso su una spiaggia dell'Australia, sarà pericoloso?

Domenica 16 Luglio 2023, sulla spiaggia di Green Head una folla di curiosi si è stretta attorno ad un cilindro metallico che ha destato non poche preoccupazioni. Nonostante la polizia stia già indagando sul caso, la provenienza di tale oggetto misterioso sembra essere ancora sconosciuta.

L'enorme oggetto che pare raggiunga i 2,5 metri di larghezza e che supera i 2,5 metri di lunghezza, si presenta parecchio danneggiato. I cirripedi che ne ricoprono parzialmente la superficie, fa supporre che il cilindro sia rimasto in acqua per un po' di tempo, prima di arrivare sulla terra ferma.

La polizia dell'Australia occidentale, non conoscendo la provenienza dell'oggetto e la sua natura, nella giornata di domenica ha chiesto alla gente del posto di mantenere le distanze dal massiccio cilindro, temendo potesse essere pericoloso.

Tuttavia, delle attente analisi chimiche effettuate su di esso, hanno determinato che, nonostante la stranezza del caso, il cilindro non presenta alcun tipo di pericolosità per la comunità. La polizia, ha comunque preferito chiedere alla gente, curiosi e non, di non avvicinarsi troppo così da poter condurre al meglio le indagini.

Tra le tante ipotesi, si era pensato che l'oggetto potesse essere collegato in qualche modo all'aereo MH370, della Malaysia Airlines, scomparso nel lontano 2014, le cui tracce si sono perse definitivamente mentre volava sull'oceano Indiano. Tuttavia, la polizia ha smentito immediatamente questa teoria in quanto, il cilindro, non sembri provenire da un aereo commerciale.

Lunedì 17 Luglio 2023, l'agenzia spaziale australiana ha dichiarato che l'oggetto misterioso potrebbe provenire da un veicolo di lancio spaziale straniero. In effetti, la forma del grande cilindro, sembrerebbe somigliare al veicolo spaziale riportato in vita dalla Nasa.

Nonostante le infinite ipotesi, la polizia sta ancora cercando di comprendere la provenienza del cilindro. Oltre ad accogliere rarissime specie di rettili ed altri animali che girovagano liberamente per le strade, l'Australia continua a far parlare di sé accogliendo sulle spiagge anche strani oggetti misteriosi.