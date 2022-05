Questo oggetto racconterà la storia umana dopo la scomparsa della Terra: ecco cosa

Le sonde Voyager 1 e Voyager 2 sono gli oggetti artificiali creati dagli umani più lontani dalla Terra. Si trovano a circa 15 miliardi di chilometri dal nostro pianeta e sono uscite praticamente dal nostro Sistema Solare.

I due veicoli spaziali sono preparati a questo lungo viaggio nello spazio e portano con sé due dischi d'oro in cui sono incisi dei saluti in 55 lingue, suoni e immagini della natura, musica, melodie, foto di numerose culture terrestri e un messaggio di benvenuto di Jimmy Carter, presidente degli Stati Uniti nel 1977.

Questi dischi, chiamati Golden Records, sono stati costruiti per durare un miliardo di anni nell'ambiente dello spazio, ma gli astronomi hanno calcolato che potrebbero esistere per trilioni di anni senza avvicinarsi neanche lontanamente a nessuna stella. Così James Edward Huchingson, Professore Emerito e Docente di Religione e Scienza alla Florida International University, si è chiesto in un nuovo articolo sulla rivista The Conversation: non è forse questa l'immortalità?

La vita eterna ideale per molti cristiani e musulmani è dimorare per sempre alla presenza di Dio in cielo o in paradiso, ma l'immortalità può essere collettiva. Le sonde Voyager 1 e 2, adesso stimate per esistere per più di un trilione di anni, vivranno per moltissimo tempo anche dopo la scomparsa non solo degli umani, ma anche del nostro pianeta.

Tra circa 5 miliardi di anni, infatti, quando il Sole esaurirà il suo carburante, tutte le specie viventi, le montagne, i mari, le foreste e le opere dell'uomo (almeno nel nostro Sistema Solare) saranno cancellate per sempre.

In un lontano futuro, forse ben oltre la nostra immaginazione, i due veicoli spaziali Voyager continueranno a fluttuare nello spazio, in attesa di essere scoperti da una possibile civiltà aliena che ascolterà tutti i nostri messaggi sui Golden Records. Rimarranno solo quei documenti come testimonianza ed eredità della Terra, una sorta di immortalità oggettiva.

L'eredità degli esseri umani, insomma, esisterà anche dopo la scomparsa di tutto, una sorta di "vita eterna". Cosa ne pensate di questa affermazione del professore Edward Huchingson? Credete che sia questa la vera vita eterna? O si tratta di un concetto troppo astratto?