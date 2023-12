Un oggetto tra Saturno e Urano si sta trasformando sotto i nostri occhi

Un oggetto bizzarro, situato tra Saturno e Urano, sta mostrando un comportamento sorprendente. Conosciuto come 2060 Chiron, classificato come un Centauro, questo corpo celeste ha un'orbita che varia tra Saturno e Urano. Chiron, che misura solo 218 chilometri di diametro, è noto per le sue occasionali esplosioni come una cometa.

Durante un'occultazione stellare nel 2011, è stato osservato che la luce di una stella si attenuava leggermente prima e dopo essere stata occultata da Chiron, suggerendo la presenza di un sistema di anelli di polvere attorno al pianeta minore. In un evento successivo nel 2018, Amanda Sickafoose, scienziata senior presso l'Istituto di Scienze Planetarie di Tucson, Arizona, ha osservato un'altra occultazione di Chiron.

Utilizzando un telescopio in Sudafrica, il suo team ha rilevato cali nella luce stellare causati da materiale polveroso attorno a Chiron, a distanze variabili dal suo centro. Queste osservazioni differiscono da quelle del 2011, suggerendo che il materiale attorno a Chiron non costituisce un sistema di anelli stabile, ma è piuttosto in continua evoluzione.

Un'altra osservazione nel 2022 ha rivelato ulteriori cambiamenti nella struttura del materiale attorno a Chiron, indicando la presenza di tre strutture simmetriche che formano un ampio disco di circa 580 chilometri di diametro.

L'origine e la composizione di questo materiale rimangono sconosciute, ma si ritiene che possa provenire da Chiron stesso, forse espulso nello spazio durante le sue esplosioni cometarie. Queste scoperte mettono in discussione la natura delle strutture attorno ad altri Centauri (non stiamo parlando di Alpha), come il 10199 Chariklo, precedentemente osservato con anelli durante un'occultazione stellare nel 2013.

Le osservazioni future di Chiron potrebbero fornire ulteriori informazioni su questi fenomeni e aiutare a comprendere meglio i misteriosi Centauri e le loro dinamiche. A proposito, ecco a voi un'immagine di Saturno che difficilmente vedrete in giro.