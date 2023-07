Oggetto sconosciuto emette segnali radio nell'Universo ogni 22 minuti da 30 anni

Un punto lontano 15.000 anni luce da noi ci mostra un segnale che potrebbe indicare l'esistenza di un tipo di stella non ancora confermato. Questo è ciò che gli scienziati hanno scoperto esaminando un oggetto cosmico chiamato GPM J1839-10 che emette onde radio ogni 22 minuti, un ritmo incredibilmente lento rispetto ad altre fonti di onde radio.

La cosa più sorprendente è che questo segnale è stato registrato per oltre 30 anni, sfuggendo alla nostra attenzione fino ad ora. La spiegazione più probabile, secondo un team guidato dall'astrofisica Natasha Hurley-Walker del nodo della Curtin University in Australia, è che la fonte sia una magnetar (stelle con un campo magnetico miliardi di volte quello della Terra) con una rotazione molto lenta.

Se così fosse, contraddirebbe la nostra comprensione di questi corpi stellari. "Questo oggetto straordinario sfida la nostra comprensione delle stelle neutroni e delle magnetar, che sono alcuni degli oggetti più esotici ed estremi dell'Universo", afferma Hurley-Walker. La scoperta è stata fatta dopo che un oggetto simile è stato rivelato nella Via Lattea tre anni fa nei dati d'archivio.

Analizzando il cosmo in cerca di segnali simili, gli addetti ai lavori hanno effettivamente portato alla luce GPM J1839-10, osservato mentre pulsava dal 1988. "Avevo cinque anni quando i nostri telescopi hanno registrato per la prima volta impulsi da questo oggetto, ma nessuno se ne è accorto, ed è rimasto nascosto nei dati per 33 anni", continua Hurley-Walker.

Il profilo della luce è molto simile agli impulsi provenienti dalle magnetar, ovvero il nucleo collassato rimanente di una stella massiccia con un campo magnetico estremamente potente. Il problema in questo caso è che l'oggetto che abbiamo scoperto sta ruotando troppo lentamente per produrre onde radio ed è al di sotto di una certa soglia.

Tuttavia, poiché lo fa ogni 22 minuti da almeno 33 anni c'è qualcosa di strano, che gli scienziati non hanno ancora capito.