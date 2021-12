Un oggetto è sopravvissuto all'incontro ravvicinato con un buco nero: ecco cosa

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal, ha raccontato l'incontro ravvicinato di un oggetto cosmico verso un buco nero. Contrariamente a tutte le previsioni, l'oggetto è incredibilmente sopravvissuto all'incontro.

L'oggetto, che in realtà è formato da tre piccole stelle avvolte in una fitta nube di gas e polvere, si chiama G2. "Gli oggetti avvolti dalla polvere sono i resti di un giovane ammasso stellare dissolto la cui formazione è stata avviata nel disco circumnucleare", scrivono i ricercatori nel loro recente articolo.

Il trio è stato scoperto nell'ormai lontano 2011 e all'epoca si trovava nel punto della sua orbita in cui si trovava molto vicino al buco nero. Gli astronomi si aspettavano che l'incontro contro Sagittarius A* (il buco nero al centro della nostra galassia abbreviato SgrA*) non lasciasse alcuna speranza alle tre stelle... ma incredibilmente - contro tutte le previsioni - i tre oggetti sono sopravvissuti.

Secondo un team di ricercatori guidati dall'astrofisico Florian Peißker dell'Università di Colonia, in Germania, G2 dovrebbe nascondere tre stelle di circa 1 milione di anni. "I nuovi risultati forniscono informazioni uniche su come funzionano i buchi neri", afferma Peißker. "Possiamo utilizzare l'ambiente di SgrA* per saperne di più sull'evoluzione e sui processi di altre galassie in angoli completamente diversi del nostro Universo".

A proposito, sapete che nei pressi di Sagittarius A* si trova la stella più veloce della galassia? Mentre recentemente è stato misurato lo spin del buco nero.