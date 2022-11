Oggi è 11/11/22 e sono le ore 11:11, simbologie e superstizioni di questo numero

Oggi è 11/11/22 e sono le ore 11:11. Si tratta di una data sicuramente molto particolare, ma che non nasconde nulla. Ovviamente il numero 11 differisce da cultura in cultura, ma per molte di esse è sempre stata una cifra importante. Per questo motivo oggi vi racconteremo le superstizioni legate a questo doppio uno.

Fin dall'antichità, così come riporta anche FOCUS, il numero è sempre stato ritenuto come parte dello zodiaco, poiché dei 12 segni zodiacali uno rimane sempre dietro il Sole e quindi è invisibile. Nella mitologia babilonese, invece, quando si pensa all'11 viene narrata la lotta di Tiamat, personificazione del Caos, che venne aiutato da 12 mostri per sovvertire il naturale ordine delle cose. Sconfitti da Marduk, dio del Sole, gli avversari furono risparmiati e trasferiti in cielo.

Nella simbologia medievale occidentale l'11 era considerato il "numero del peccato" perché si trova "dopo" i 10 Comandamenti. Tuttavia, come spesso accade, queste formulazioni sono solo frutto delle superstizioni, come quella del numero 13 e del 17.

Un altro esempio è dato dalla "simmetria dell'ora 11:11", considerata tale solo dai numerologi, (una pseudoscienza al pari dell'oroscopo che non ha senso). Nota è la storia di Solara Antara Amaa-Ra, donna californiana che fondò un gruppo spirituale New Age, chiamato Star-Borne Unlimited, nel 1986, creando una vera e propria cosmologia che ruotava attorno alla cifra e al tempo 11:11.

Un movimento New Age più ampio ha contribuito a diffondere l'11:11 come un numero di significato mistico e come un momento in cui la coscienza è particolarmente aperta all'universo. In realtà si tratta solo di autoconvincimento, un po' come quello che avviene con le tavole Ouijia.