Oggi è il 22/02/2022, 'Twos-Day': matematica a parte, non vuol dire nulla

22/02/2022. Quella di oggi è una data sicuramente curiosa ma che non ha alcun interesse da un punto di vista scientifico, se non per le possibili influenze che questa "data palindroma" inneschi nelle persone. Il giorno di oggi è stato curiosamente chiamato "Twos-Day", che tradotto letteralmente significa "Il giorno dei due".

Così Barry Markovsky, professore emerito di sociologia dell'Università della Carolina del Sud, ha pubblicato un articolo sulla rivista "The Conversation" che parla proprio di questo giorno. O meglio, delle influenze di questa particolare data. Scientificamente parlando, gli esseri umani sono così in "fissa" con i numeri del genere perché il nostro cervello ha sviluppato la capacità di trovare significati e connessioni in tutto quello che ci circonda.

Non è un caso che vediamo volti nelle nuvole o negli oggetti inanimati, e questa connessione può essere trovata anche nei numeri. È gratificante rilevare uno schema come un volto familiare o una canzone nelle cose che ci circondano e, dopo averne trovato uno, la nostra materia grigia "ringrazia" le sinapsi con una piccola dose di dopamina.

Il fenomeno ha anche un altro nome: apofenia, ovvero il riconoscimento di schemi o connessioni in dati casuali o senza alcun senso (un esempio di apofenia è l'astrologia). La data 22/2/22, a parte essere visivamente appagante e "unica", non ha alcun senso scientificamente parlando; viene considerata solo nella numerologia, ovvero la pratica pseudoscientifica di attribuire un significato soprannaturale ai numeri.

Insomma, l'unico significato che possiamo dare alla cifra di oggi riguarda il suo aspetto matematico, soprattutto perché è anche una data ambigramma, dove i numeri possono essere letti allo stesso modo anche se vengono capovolti. Ci sono 366 giorni palindromi in 10.000 anni e il prossimo di questi sarà il 3 Febbraio 2030 (03/02/2030).