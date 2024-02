Da oggi 29 Febbraio 2024 Whatsapp non funziona più su questi smartphone Android ed iOS

A pochi giorni dall’arrivo degli elenchi puntati e numerati in Whatsapp, l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta aggiorna le linee guida sul supporto e comunica che dalla giornata odierna, 29 Febbraio 2024, non funziona più su alcuni smartphone Android ed iOS.

Whatsapp è solita annunciare aggiornamenti di questo tipo, che tagliano il supporto agli smartphone e sistemi operativi più datati. La società di Mark Zuckerberg anche in passato ha spiegato che tali decisioni vengono prese per consentire agli ingegneri di focalizzarsi sulle novità introdotte dagli sviluppatori sulle ultime release degli OS mobile.

Nella fattispecie, dalla giornata di oggi Whatsapp è supportato sui dispositivi con:

Android con sistema operativo 5.0 e versioni successive

iPhone con versione iOS 12 e successive

KaiOS 2.5.0 e versioni successive, inclusi JioPhone e JioPhone 2

Ad essere tagliati, sostanzialmente, sono dispositivi rilasciati sul mercato più di dieci anni fa, che detengono una quota comunque molto ridotta e che sono utilizzate da poche persone.

Nella nota pubblicata sulla pagina di supporto Whatsapp spiega che “per restare al passo con i nuovi sviluppi tecnologici e dedicare le nostre risorse ai sistemi operativi più recenti, è nostra consuetudine interrompere il supporto dei sistemi più obsoleti. Qualora non supportassimo più il tuo sistema operativo, ti informeremo e ti invieremo dei promemoria per ricordarti di aggiornare il dispositivo in modo da poter continuare a usare WhatsApp”.