Oggi il 99% della popolazione sarà illuminata dal Sole: ecco perché

Questo strano evento, per quanto possa apparire assurdo ed impossibile è reale ed avverrà proprio oggi. Ma come può essere illuminata tutta la Terra? non vi è sempre una porzione di pianeta non colpita dai raggi solari e dunque al buio?

Nonostante si verifichi ogni anno, si tratta sempre di un fenomeno molto affascinante. Oggi 8 Luglio, tutta (o quasi) la popolazione mondiale sarà colpita dai raggi solari. Ma com'è possibile se il nostro pianeta è una sfera? Senza dover scomodare le varie e teorie complottiste, ecco svelato il mistero.

Intanto appare fondamentale identificare che cosa si intenda per crepuscolo, ovvero quel lasso di tempo più o meno lungo, che si verifica prima dell'alba o subito dopo il tramonto. In questi momenti il Sole supera l'orizzonte, ma vi sono in realtà 3 fasi distinte.

La prima è la fase civile, a cui segue quella nautica ed astronomica. Dalla prima alla terza, l'intensità luminosa decresce notevolmente fino ad arrivare al buio totale (notte) dopo l'ultima fase. Proprio per questo motivo, chi si trova in città (soggetto quindi all'inquinamento luminoso, che causa diversi danni) o in quelle zone che teoricamente dovrebbero essere al buio, non è in grado di percepire i deboli raggi luminosi.

Ecco che dunque tenendo in considerazione la concentrazione della popolazione nei vari continenti, praticamente quasi ogni individuo riceverà la luce solare, a prescindere dalla consapevolezza o meno dell'evento.

Un altro misterioso fenomeno astronomico dunque, nello stesso mese della Superluna del Cervo!