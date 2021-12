Da oggi Alexa di Amazon ci fa parlare con Babbo Natale: ecco le frasi da pronunciare

E' attiva da oggi una nuova skill di Alexa che consente a grandi e piccili di parlare direttamente con Babbo Natale. Nel giorno in cui prendono il via le Offerte di Natale Amazon, infatti, Babbo Natale arriva su Alexa in diretta dal cloud.

Ponendo ad Alexa la domanda "Alexa, fammi parlare con Babbo Natale", si accenderà immediatamente la magia del Natale in casa e sarà possibile parlare con il vecchietto più famoso del mondo che tra il 24 e 25 Dicembre porterà i doni a milioni di case. Santa Claus ogni giorno condividerà curiosità sul mondo del Natale, notizie su dove si trova, come procede la consegna dei regali e racconterà anche alcuni aneddoti sulla sua convivenza con elfi e renne.

Alla domanda "Alexa, dov'è Babbo Natale?" l'assistente vocale di Amazon fornirà informazioni sulla posizione esatta di Santa Claus: sarà possibile trovarlo in coda alle Poste per ritirare le letterine ricevute o in giro per l'Italia alla ricerca dei suoi dolci preferiti.

Alexa però quest'anno potrà rispondere anche domanda "Alexa, quanto manca al Natale?" con una serie di curiosità e potrà mettere la musica natalizia pronunciando il comando "Alexa, metti musica di Natale". Insomma, il 25 Dicembre si avvicina ed Alexa sembra essere prontissima.

Qualche settimana fa Amazon ha svelato le richieste tutte italiane poste ad Alexa: chissà cosa chiederanno gli utenti a Babbo Natale nei prossimi giorni.