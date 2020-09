Oggi è l'anniversario della scoperta della 'Morte Nera' di Saturno: Mimas!

Son passati ben 231 anni da quando William Herschel pose gli occhi sui satelliti di Saturno, scoprendone ben due totalmente nuovi: Encelado e Mimas. Quest’ultima ha una forma molto particolare, che i fan di Star Wars sicuramente riconosceranno.

Nel 1789, l’astronomo tedesco Herschel adoperò un telescopio di sua invenzione (di tipo riflettore) per poter osservare meglio il Signore degli anelli del nostro sistema solare e il suo “vicino” Urano. Uscì dalle sue nottate osservative con diverse scoperte e ben quattro satelliti naturali nuovi di zecca, due appartenenti ad Urano e due a Saturno.

Di Encelado abbiamo parlato spesso, soprattutto per la possibilità concreta che possa nascondere qualche forma di vita grazie al suo ambiente termale e all’abbondanza di idrogeno. Mimas invece è un corpo roccioso privo di atmosfera, ma possiede una particolarità che da sempre fa “divertire” gli appassionati: da quando si posseggono foto della sua superficie si è subito notata una somiglianza con la “Morte Nera”, la temibile arma finale dell’imperatore sith Darth Sidious, nella saga di Star Wars. Si tratta però di una semplice coincidenza e suggestione mentale, in quanto la prima foto del satellite risale al 1980 ed è stata scattata dalla sonda Voyager-1, tre anni dopo che il film di George Lucas ha visto la luce. Non possiamo accusare il buon regista di essere un copione. Vi siete mai chiesti se la "scienza" di Guerre Stellari sia reale, o solo fantascienza?

Il satellite di Saturno è uno dei più piccoli del sistema solare, dotato di un diametro di soli 390 km. È inoltre il più piccolo oggetto sferico orbitante fin ad ora conosciuto.