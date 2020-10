Oggi è l'anniversario del Trattato sullo Spazio, tanto fondamentale quanto 'superato'

Oggi ricorre l’anniversario della giornata in cui il cosiddetto “Trattato sullo spazio extra-atmosferico” entrava effettivamente in vigore: un insieme di regole e di imposizioni che molti paesi hanno firmato al fine di impegnarsi a mantenere lo Spazio un luogo di tutti, utilizzabile solo per scopi “nobili”.

Al momento della firma degli accordi, ben 44 anni fa (stesso periodo in cui fu presentato il primo Shuttle), erano presenti cento firme di altrettanti paesi differenti, che sono pian piano aumentate fino ad arrivare a 110 partecipanti nel 2020, mentre altri 23 paesi hanno firmato la loro adesione e sono in attesa di concludere la ratifica. Il trattato sullo spazio extra-atmosferico è sostanzialmente la pietra miliare su cui si basa l’intera legislazione internazionale dello Spazio e sancisce una serie di regole importantissime che mantengono il cosmo sulle nostre teste come un “luogo di tutti e di nessuno”

In termine giuridico si dice “res Communis”, cioè quella cosa che tutti possono usare ma che nessuno può appropriarsene. Anche qui sulla Terra abbiamo luoghi e ambienti simili, come ad esempio il continente dell’Antartide, le specie protette nelle acque internazionali e moltissimi siti dei patrimoni dell’umanità. Il trattato fu sostanzialmente ideato per mantenere quanto più possibile l’esplorazione spaziale come un qualcosa di pacifico, evitando di portare le potenze mondiali a incorrere in guerre disastrose con arsenali immessi in orbita.

Gli accordi entrati in vigore nel 1976 sanciscono infatti l’assoluto divieto di mettere in orbita, o su qualsiasi corpo celeste, armi nucleari o altri tipi di armi di distruzione di massa. Inoltre, proibisce ogni tipo di manovra militare, fosse anche di scopo puramente logistico e vieta di utilizzare asteroidi, satelliti o pianeti come siti per test bellici.

È fatto anche divieto a qualsiasi nazione (comprese alle potenziali non firmatarie) di appropriarsi di zone dello Spazio o della Luna, sebbene le navicelle mandate in missione rimangano comunque sotto la giurisdizione del paese di proprietà. Infine, il trattato afferma anche che l'esplorazione dello Spazio deve essere effettuata a beneficio di tutti i paesi e della scienza comune.

Sebbene abbia assunto un ruolo fondamentale nella nostra corsa allo Spazio, ad oggi il Trattato risulta essere “lacunoso” in molte sue parti: ad esempio, non è scritto da nessuna parte che non si possano portare armi convenzionali nello Spazio, lasciando molti dubbi su quale sia il “limite etico” di cosa possa essere messo in orbita e cosa no (anche se – per fortuna – fin ad ora non è mai successo); per di più, con la corsa alla Luna aperta ormai a società pubbliche e private, si dimostra un trattato insufficiente per regolare l’estrazione e il commercio di materie prime lunari.

A tal proposito, nel 2015, fu redatto un nuovo tipo di trattato (nominato “Commercial Space Launch Competitiveness Act”) che ha legittimato l’uso commerciale di materiale spaziale come acqua, rocce e minerali, escludendo però tutto ciò che è "organico", il quale non può essere in alcun modo né venduto né reso privato.

Rimanendo in tema di appropriazioni, di recente la Russia ha “reclamato” Venere come un proprio pianeta.