Al via da oggi gli aumenti di Amazon Prime in Italia: nuovi prezzi e ciò che c'è da sapere

Il giorno x è arrivato. A pochi mesi dall’annuncio dell’aumento dei prezzi di Amazon Prime in Italia, oggi 15 Settembre 2022 scattano ufficialmente i rincari sugli abbonamenti mensili ed annuali al servizio del colosso di Seattle.

Come ampiamente noto, il prezzo del Prime per tutti i rinnovi a partire da oggi passerà a 4,99 Euro al mese dai precedenti 3,99 Euro, ed a 49,90 Euro all’anno dai precedenti 36 Euro. Amazon nella nota diffusa aveva spiegato che “le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo. Continuiamo ad impegnarci per migliorare il servizio di Amazon Prime per i nostri clienti”.

Ricordiamo cheAmazon dà la possibilità di provare il Prime per 30 giorni a costo zero, per coloro che ancora non hanno mai avuto un account Prime attivo. Al termine del periodo promozionale, però, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente alle nuove condizioni.

Le nuove tariffe si applicano a tutti i rinnovi a partire da oggi: ciò vuol dire che se il vostro abbonamento si è rinnovato nella giornata di ieri, avete pagato 3,99 per un mese o 36 Euro per un anno. Se si rinnova oggi invece pagherete 4,99 o 49,90 Euro, rispettivamente.