Oggi avviene una congiunzione di Venere e Marte: ecco come guardarla

Oggi Venere e Marte, due dei pianeti rocciosi del nostro Sistema Solare, saranno i protagonisti di una congiunzione e appariranno molto vicini l'uno all'altro nel cielo. In tutto, i due pianeti saranno separati da meno del diametro di una Luna piena.

La coppia planetaria diventerà visibile circa 45 minuti dopo il tramonto. I due pianeti inizialmente staranno a 16° sopra l'orizzonte occidentale e poi scenderanno al di sotto di esso 1 ora e 42 minuti dopo la scomparsa del Sole. Venere, con una magnitudine -3.9, sarà visibile un po' prima del previsto, mentre Marte avrà un bagliore di magnitudine 1.8.

Venere, in poche parole, sarà 190 volte più luminosa del Pianeta Rosso. Entrambi i corpi celesti, però, si trovano nella costellazione del Leone. Durante la loro vicinanza massima, i due pianeti potranno essere visti attraverso un telescopio o un binocolo... o perfino ad occhio nudo una volta che il Sole si troverà abbastanza lontano sotto l'orizzonte.

L'ultima congiunzione tra Venere e Marte è avvenuta il 24 agosto 2019, ma l'evento non è certamente stato così visibile. Come trovare nel cielo questi due corpi celesti? Non è difficile, e basterà individuare nel cielo due pallini luminosi verso Nord Ovest. Per trovare la costellazione del Leone vi consigliamo un'applicazione per cellulare chiamata SkyView che, in base alla posizione, permette di trovare la posizione di questi "quadri stellari".

Vi garantiamo, però, che basta solo un po' di attenzione per osservare il fenomeno... sperando che il cielo sia senza nuvole!