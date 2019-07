Da oggi i biglietti dei concerti dovranno essere nominali: cosa cambia

Entra in vigore oggi, 1 Luglio, la nuova normativa per i biglietti dei concerti, che per scongiurare il fenomeno del bagarinaggio diventano nominali. La novità però riguarderà solo concerti con più di 5 mila spettatori, e sarà tangibile già in fase di acquisto dei ticket.

Ticketone e Ticketmaster infatti saranno obbligati a chiedere nome e cognome, luogo e data di nascita, che saranno stampati direttamente sul biglietto. All'ingresso inoltre sarà anche chiesto un documento d'identità da parte del servizio d'ordine, che dovrà accertarsi che il possessore del biglietto sia la persona che l'ha acquistato.

Sostanzialmente il sistema riprende quello in vigore da anni nelle partite di calcio, e che per i concerti è attivo all'estero da tempo. Anche per il cambio del nominativo il sistema dovrebbe essere lo stesso, ma al momento da parte dei rivenditori non sono arrivate indicazioni sui costi delle commissioni che saranno applicate e le modalità.

La novità non è stata accolta favorevolmente dai promoter, che come abbiamo avuto modo di raccontarvi qualche giorno fa, hanno denunciato il possibile aumento dei biglietti oltre che caos all'ingresso agli eventi. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, è del parere opposto ed ha affermato che "in Italia aspettavamo da tempo una legge di questo tipo: ora speriamo solo che non venga né fermata né edulcorata. Quello del bagarinaggio online è un fenomeno particolarmente odiato dai consumatori, che da anni ci riempiono di reclami per denunciare il fenomeno". Il caso più famoso legato è quello dei concerti dei Coldplay, che sono stati oggetto di indagini e denunce.