Al via da oggi il Bonus Cultura: come usarlo su Amazon ed accedere alle promozioni

Oggi, 5 Marzo 2020, prende il via per i nati nel 2001 la nuova edizione del Bonus Cultura 18app. Il Ministero ha erogato infatti 500 Euro che i neo diciottenni potranno spendere in prodotti culturali, e come sempre anche Amazon ha deciso di partecipare.

Sul sito di Jeff Bezos sarà possibile utilizzarlo per l'acquisto di CD e vinili, libri, eBook, DVD e Bluray ed audiolibri.

Dopo aver ottenuto il Bonus Cultura, che si può richiedere fino al 31 Agosto 2020 tramite il sito web ministeriale dedicato, i diciottenni potranno utilizzarlo su Amazon creando buoni da convertire in codici sconto. Tali codici, che saranno resi immediatamente disponibili, dovranno essere inseriti nella sezione "modalità di pagamento" nel campo "aggiungi un buono regalo o un codice promozionale".

Occorre notare che tali codici si applicheranno ai soli acquisti effettuati nelle categorie libri, eBook Kindle, CD e Vinili, DVD e BluRay.

Per tutti i dettagli sul funzionamento, e le istruzioni che mostrano come effettuare la conversione, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata, contenente tutte le indicazioni del caso.

Amazon ha anche diffuso la classifica della terza edizione, di seguito i tre libri più acquistati:

Le corna stanno bene su tutti. Ma io stavo meglio senza!, di Giulia de Lellis L’interpretazione dei sogni Ediz. integrale, di S. Freud 1984, di G. Orwell

Per quanto riguarda i CD musicali, in top 3 troviamo al primo e secondo posto Ultimo con "Colpa delle Favole" ed "Ultimo: Peter Pan" e "Playlist di Salmo".