Oggi è il Caps Lock Day: la giornata internazionale del tasto per le maiuscole

Oggi, 22 Ottobre, si celebra l'International Capslock Day, la giornata internazionale dedicata al tasto Blocco Maiuscole, e sui social network già spopola l'hashtag #InternationalCapsLockDay, con messaggi scritti ovviamente tutti in maiuscolo.

Si tratta del 19esimo anniversario, in quanto la giornata è stata introdotta per la prima volta nel 2000, ed è stata creata allo scopo di schernire quegli utenti che continuano a scrivere in maiuscolo anche quando non è necessario.

Nel linguaggio del web infatti scrivere in maiuscolo una frase o parola equivale ad urlare, ecco perchè la pratica è percepita anche come una scelta maleducata o aggressiva.

Negli Stati Uniti nel 2009 il Caps Lock Day è stato festeggiato due volte: oltre al 22 Ottobre, infatti, fu celebrato anche il 28 Giugno in onore di Billy Mays, un venditore americano morto proprio il 28/6/2009 e che era solito urlare durante le televendite per convincere gli spettatori.

Volete prendere parte anche voi alle celebrazioni? E' semplice, basta pubblicare sui social network un messaggio rigorosamente scritto in MAIUSCOLO condito dagli hashtag #CapsLockDay e #InternationalCapsLockDay, ma avvisate gli amici che si tratta di una celebrazione, altrimenti potrebbero fraintendere il vostro messaggio! Ai festeggiamenti hanno preso parte anche marchi famosi come Hype e Swatch, che sui propri account social hanno pubblicato messaggi in maiuscolo.

Buon Caps Lock Day!