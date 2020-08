Oggi abbiamo consumato tutte le risorse annuali della Terra, ma c'è una buona notizia

Oggi è l'Earth Overshoot Day (EOD), il giorno nel quale l'umanità ha consumato interamente le risorse prodotte dal pianeta per un anno. In poche parole, abbiamo consumato tutte le risorse che può offrire la Terra in 365 giorni... in meno di 10 mesi. Tuttavia, c'è una buona notizia: questo giorno è in ritardo rispetto al 2019.

Lo scorso anno, infatti, questo giorno è caduto il 29 luglio 2019. A cosa dobbiamo questo rallentamento? Sicuramente i blocchi per rallentare il nuovo coronavirus hanno causato un calo temporaneo delle emissioni e della raccolta delle risorse. Ciò ha ridotto l'impronta dell'umanità del 9.3% rispetto allo scorso anno.

Nonostante ciò, "non è qualcosa da festeggiare", ha affermato Mathis Wackernagel, presidente del Global Footprint Network. Confrontandolo con ciò che è disponibile in modo sostenibile, i ricercatori stimano che l'umanità utilizzi il 60% in più di quanto possa essere effettivamente rinnovato, l'equivalente di 1.6 pianeti.

Secondo il rapporto, la pandemia ha determinato una diminuzione del 14.5% dell'impronta di carbonio dell'umanità rispetto al 2019, mentre i prodotti forestali hanno registrato un calo dell'8.4%. Gli sforzi per controllare la pandemia mostrano che è possibile cambiare le abitudini di consumo in un breve lasso di tempo. Si tratta di "un'opportunità senza precedenti per riflettere sul futuro che vogliamo", sempre secondo il Global Footprint Network.

Insomma, non avremmo consumato tutte le risorse del nostro pianeta prima del previsto, ma dobbiamo migliorare ancora di più. Ne riparliamo, quindi, il prossimo anno.