Oggi è il Dogecoin Day: i fan celebrano la criptovaluta, che continua a crescere di valore

Nel giorno in cui, di fatto, Dogecoin diventa un metodo di pagamento, si celebra il "Dogecoin Day", ovvero una giornata per celebrare la criptovaluta nata nel 2013 per scherzo ma che negli ultimi giorni ha registrato una crescita esponenziale.

E' proprio questo trend che ha spinto gli utenti a celebrare la moneta con il cane che ha superato un nuovo record storico e dopo il +220% riportato nella giornata di venerdì, ha continuato il trend positivo ed ora viene scambiata a 0,3907 Dollari, in crescita del 5,03% rispetto ad ieri ed il 439,16% in più rispetto ad una settimana fa. Di fatto, rappresenta l'unica criptovaluta in crescita da qualche giorno, a dispetto anche di big del settore come il Bitcoin.

Sono numerose le iniziative che in giornata odierna saranno messe in campo per celebrare Dogecoin: è il caso dell'exchange Kuocoin che ha organizzato un giveaway da 1000 DOGE.

E' indubbio che abbiano contribuito a tale successo anche i tweet di Elon Musk che l'ha etichettata come "la moneta del futuro" ed ha annunciato i suoi piani di portarla sulla Luna con SpaceX.

In molti però hanno lanciato l'allarme bolla, e come sempre vi invitiamo ad andarci con i piedi di piombo con le criptovalute dal momento che sono estremamente volatili.