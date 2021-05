Oggi c'è la 'superluna' più grande e luminosa del 2021: ecco dove e come osservarla

Dopo aver assistito alla "Superluna" del 27 aprile ecco che il fenomeno si ripresenta ad un mese esatto di distanza. Questa volta sarà ancor più grande e luminosa del passato, e vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere per non perdersi tale spettacolo.

Tra poche ore sarà il momento ideale per osservare la Luna più grande e luminosa di tutto il 2021. Il termine "superluna" però, non è una parola che si usa in ambito scientifico e astronomico, ma è entrata di prepotenza nel parlato comune per indicare il fenomeno di quando la Luna è contemporaneamente piena e passante per il "perigeo" della sua orbita (il punto più vicino alla Terra).

Quando questo accade, il nostro satellite appare sensibilmente più luminoso e più grande: stasera potremo osservare una Luna del 15% più luminosa e del 7% più grande rispetto alle classiche lune piene che si presentano ogni 28 giorni.

Osservarla non sarà molto difficile: dal momento che sarà l'oggetto più luminoso e voluminoso del cielo sarà un gioco da ragazzi trovarla e monitorare i suoi spostamenti. Ad ogni modo, qualora voleste dei dati più precisi, ricordatevi che il nostro satellite stasera sorgerà dopo le ore 20:55 in direzione SUDEST.

Tuttavia, per rendere il compito ancor più semplice, vi consigliamo di attendere qualche ora, dando in modo alla Luna di apparire più in alto nel firmamento. Un ottimo orario potrà essere dopo le 00:20, quando avrà superato i 24° di Altezza in direzione SUD.

Purtroppo il corpo celeste non andrà molto più in alto di così, anche durante la notte fonda, quindi se siete circondati da palazzi molto alti che vi ostruiscono la vista cercate di trovare una posizione più consona in maniera tempestiva.

Ultimo avviso che ci sentiamo di darvi è che - qualora voleste osservare la Superluna con un binocolo o con un telescopio - fate attenzione al suo bagliore: non sarà pericolosa quanto guardare il Sole, ma potrebbe comunque crearvi dei piccoli fastidi alla vista (è un po' come guardare un faro molto potente per un prolungato periodo di tempo!).