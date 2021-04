Oggi c'è la 'Superluna rosa': ecco cosa significa e dove guardare tra poche ore

Già ieri vi abbiamo anticipato di questo evento astronomico, e oggi - a poche ore dal sorgere della Luna - vi facciamo un rapido resoconto di cosa significa, perché ha questo nome e soprattutto dove puntare i vostri occhi e i vostri strumenti, meteo permettendo.

Non c'è nessun colore rosa che avvolgerà la Luna stasera: il "rosa" è solo un nomignolo che i nativi americani hanno dato a questo tipo di Luna piena che, negli Stati Uniti, coincide con la fioritura del muschio rosa Phlox subulata. Si potrà osservare invece una luna eccezionalmente grande, la prima del 2021.

La "superluna" avviene almeno quattro, cinque volte durante tutto l'anno ed è così chiamata quando la Luna è nella fase piena e si trova contemporaneamente vicina al perigeo, cioè nel punto della sua orbita più vicino alla Terra (cioè a circa 357.378 km). La combinazione dei due fattori si sta verificando proprio in queste ore, e sarà possibile osservare una Luna più grande del 8% e più luminosa di circa il 14%.

Il nostro satellite raggiungerà la massima vicinanza alle ore 17:23 di oggi ma, come è facile intuire, da noi non sarà ancora visibile e ci sarà ancora una buona dose di luce solare. Dovremo accontentarci quindi di circa il 99.1% dell'effetto della superluna, potendo osservarla solo dopo qualche ora.

In generale sul territorio italiano la Luna sorgerà oggi in direzione EST-SUDEST:

Alle ore 21:16 per chi vive nelle zone più a nord ;

; Alle ore 20:36 per chi invece vive nel profondo sud ;

; Alle ore 20:56 per la fascia centrale.

Tuttavia, nonostante osservare la Luna mentre sorge è sicuramente più suggestivo, potrebbe risultare difficoltoso trovare un orizzonte libero da ostacoli. Se non doveste essere fortunati, potrete aspettare i momenti più comodi in cui il nostro satellite sarà alto in cielo, possibilmente anche dopo le ore 00:20. A quell'orario la fase piena sarà comunque del 98.8% circa, quindi non si perderà pressoché nulla dell'effetto "super" di oggi.

Avete tempo fino alle 05:40-06:00 per dare uno sguardo alla Luna, quando poi sarà prossima a tramontare e verrà pian piano nascosta dalla sempre più incombente luce del Sole che sorge.

Se doveste usare telescopi o binocoli di grande potenza fate attenzione al bagliore del nostro satellite in fase piena: nonostante non sia pericoloso come osservare il Sole (ovviamente), potrebbe comunque accecarvi e infastidire le osservazioni notturne, soprattutto se avete gli occhi già ambientati al buio.