Le piogge, l'aria inizia farsi più fredda, gli alberi iniziano a colorarsi di tonalità arancioni e marroni... è arrivato l'autunno. Oggi, infatti, 22 settembre 2021 è arrivato l'equinozio d'autunno, non nel momento in cui scriviamo, perché "ufficialmente" l'autunno entrerà alle 21:20.

Cos'è l'equinozio? La parola deriva dal latino aequinotium e significa "notte uguale". Questo perché i raggi solari colpiranno quasi perpendicolarmente il nostro pianeta a causa della posizione dell'asse terrestre. Le ore di sole, in questo modo, saranno uguali a quelle di buio. Giorno e notte, quindi, avranno la stessa durata: 12 ore e 12 ore.

L'equinozio non ha una data fissa perché dipende dal movimento che la Terra compie intorno al Sole. Il prossimo anno, infatti, l'equinozio sarà il 23 settembre. Ovviamente, così come potrete immaginare, questo evento non accade allo stesso giorno (o alla stessa ora) in tutto il mondo: per i residenti del Nord America si verifica intorno alle 12:21, chi vive a Dubai (dove sarà creato un tribunale spaziale) alle 23:21, mentre in Asia sarà il 23 settembre (attraverso questo sito potrete osservare tutte le date).

La situazione sarà molto differente ai poli: al Polo Sud, dove il sole non si è fatto vedere negli ultimi sei mesi, farà finalmente capolino all'orizzonte e rimarrà nel cielo per i prossimi sei mesi. Allo stesso modo, il Polo Nord passerà dall'essere esposto alla luce del sole 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all'essere completamente al buio per i prossimi sei mesi.