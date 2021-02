Da oggi l'ESA è a caccia di nuovi astronauti! Ecco quello che c'è da sapere

Probabilmente tutti almeno una volta nella vita abbiamo sognato di diventare astronauti, e crescendo si scopre quanto la strada sia lunga e difficile (ma non impossibile). Per tramutare quell'occasione in realtà viene in nostro soccorso l'Agenzia Spaziale Europea, da oggi in cerca di nuove reclute.

Erano ben 11 anni che l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) non apriva un bando di concorso per la ricerca di nuovi possibili astronauti (sia maschi, sia donne), e potrebbe essere un'occasione quasi irripetibile per coloro i quali sognano una vita del genere. Con un po' di immaginazione, potremmo dire che chi verrà selezionato in questo momento potrebbe essere uno dei primi europei a mettere piede nella futura colonia lunare.

Le candidature saranno ufficialmente aperte dal 31 marzo 2021 al 28 maggio: un tempo di otto settimane per inviare la propria domanda con curriculum, e allegata di ogni altra documentazione necessaria. A tal proposito, l'ESA ha tenuto a precisare che verranno considerate solo le domande formalmente inviate mediante il loro portale "Careers At ESA".

L'agenzia ha anche incitato quante più donne possibili a farsi avanti: le selezioni di quest'anno, infatti, saranno soprattutto mirate a concedere più spazio al sesso femminile nell'ambiente di ricerca spaziale, spesso trascurato nei scorsi decenni. Non è un segreto che il divario tra i due sessi sia fortemente a favore di quello maschile, e che i ruoli spesso dominanti e di prestigio siano quasi sempre ricoperti da individui maschi.

Il direttore generale dell'ESA, Jan Wörner, ha voluto così commentare: "La nostra agenzia sta ricoprendo sempre più posto per quanto riguarda l'esplorazione spaziale mondiale, e in collaborazione con le altre [agenzie] di tutto il mondo ci stiamo spingendo più lontano di chiunque altro, più di quanto abbiamo mai fatto prima. Per questo ci servono nuove menti, con nuove vedute, ampie e diverse".

Il direttore dell'esplorazione umana e robotica, David Parker, ha invece voluto evidenziare che anche le persone con disabilità fisiche potranno partecipare: "Rappresentare tutte le parti della nostra società è una preoccupazione che prendiamo molto seriamente. La diversità all'ESA non dovrebbe riguardare solo l'origine, l'età, il background o il sesso, ma anche le disabilità fisiche". Insieme al reclutamento degli astronauti verrà dunque lanciato anche il "Parastronaut Feasibility Project".

Qualora abbiate il desiderio di inviare la vostra candidatura sappiate che, una volta chiuso il tempo di immissione delle domande, ci sarà un lungo periodo di scrematura e di selezioni che dovrebbe protrarsi fino ad ottobre 2022.

Buona fortuna a tutti!