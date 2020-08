Oggi è il 'Frankenstein Day' in onore della scrittrice del romanzo, Mary Shelley

Mary Wollstonecraft Shelley è nata il 30 agosto del 1797 ed è rimasta nella storia per aver scritto il famosissimo romanzo "Frankenstein, o il moderno Prometeo" nel 1816, che è stato poi pubblicato nel 1818. Il Frankenstein Day, infatti, è stato creata proprio per onorare Mary Shelly - insieme al mostro - nell'anniversario del suo compleanno.

Nonostante - così come accade praticamente sempre - inizialmente il romanzo fu aspramente criticato, divenne rapidamente un best seller e i critici rimasero spiazzati quando nella seconda edizione l'autore si rivela essere un'autrice... per giunta molto giovane. Dalla pubblicazione del libro, il nome di Frankenstein è entrato nell'immaginario collettivo in ambito letterario, cinematografico e televisivo.

All'autrice venne l'idea del romanzo per la prima volta all'interno della villa del poeta Lord Byron, poiché decise di trascorrere lì l'estate con la sua compagnia. Sedendosi davanti al fuoco, la compagnia si divertiva leggendo storie di fantasmi raccolte nell'antologia chiamata "Fantasmagoriana". Byron propose poi un gioco: tutti avrebbero dovuto scrivere una storia di fantasmi; poco tempo dopo Mary, durante il dormiveglia, ebbe l'idea che divenne successivamente il romanzo.

Ancora oggi, il mostro di Frankenstein rimane un'icona moderna e sono moltissime le opere tratte o ispirate dal romanzo di Mary Shelley: film, romanzi, giocattoli, videogiochi e perfino cartoni. Senza alcun dubbio il film più famoso è la parodia dell'opera stessa: Frankenstein Junior, uscito nei cinema americani il 15 dicembre del 1974, il quarto film girato da Mel Brooks nato dall'idea dell’attore comico Gene Wilder.

Per concludere, vogliamo ricordavi un'ultima cosa: Frankenstein non è il mostro, bensì lo scienziato che ha creato la mostruosità. Quest'ultima, infatti, non ha alcun nome. Si chiama semplicemente "Mostro di Frankenstein".