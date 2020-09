Oggi è la Giornata Internazionale dell'aria pulita e cieli blu: cos'è e come partecipare

Il 7 settembre ricorre l’importante “Giornata internazionale dell’aria pulita e dei cieli blu”, un progetto nato dall'UNEP con lo scopo di sensibilizzare quante più persone possibili sulla questione dell’inquinamento ambientale, ad oggi una delle principali cause di malattie e morte nel mondo.

Nel 2019, durante una conferenza ONU riunitasi per creare una giornata in onore dell’ambiente, la Repubblica di Corea ha proposto l’iniziativa di lanciare una serie di progetti per coinvolgere la popolazione mondiale sul tema del cambiamento climatico e sull’inquinamento dell’aria. È nato così il primo “International Day of Clean Air for blue skies”, che ad oggi è al suo primo anno organizzativo e coinvolge quasi tutti gli stati membri delle Nazioni Unite.

Lo scopo principale è quello di far comprendere ad enti governativi, ad aziende, alle persone comuni e a interi stati, quanto sia fondamentale per il proprio benessere respirare un’aria pulita e “libera” da agenti inquinanti. Secondo l’ultima analisi della UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), l’aria malsana che si respira nelle aree più inquinate del pianeta causa circa sette milioni di morti all’anno, provocando problemi respiratori e patologie cardiovascolari. Ma la cosa strabiliante è che – a differenza di altre calamità – abbiamo tutte le tecnologie e le capacità per ridurre questa piaga e far in modo che l’inquinamento non sia una parte “abitudinaria” del nostro futuro, come il pericoloso inquinamento da Ozono.

Per riuscire nel progetto però c’è bisogno che ognuno faccia la sua parte: non solo i “potenti” e le grandi nazioni devono ridurre emissioni di CO2 e prodotti della combustione fossile, ma anche i privati – nel loro piccolo – possono e devono fare qualcosa. Ognuno di noi, nella propria quotidianità, può fare la differenza. Di recente abbiamo visto come la Apple stia investendo molto nel campo dell'energia pulita.

La giornata di oggi – per captare l’attenzione anche dei giovanissimi – ha proposto una challenge da eseguire sui social: pubblicare sul proprio account Twitter o Instagram una foto o un video raccontando quali azioni si desiderano intraprendere (o quelle che già si stanno eseguendo) per migliorare il proprio impatto sull’ambiente. Bisogna ricordarsi gli hashtag #ClearTheAir e #WorldCleanAirDay e taggare @UNEP.

Se state leggendo questa news, o se avete visto qualcuno proporre un’idea con gli hashtag sopraccitati, prendete spunto e facciamo tutti la nostra parte!