Oggi è la Giornata Mondiale del Cioccolato: Ecco alcune curiosità sul 'cibo degli dei'

Oggi, 7 luglio 2023, si festeggia il "World Chocolate Day" ed anche noi di Everyeye Scienza vogliamo celebrare questo prezioso alimento rivelandovi alcune curiosità sul suo conto. D'altronde l'importanza che il cioccolato ha ormai sulle nostre tavole è innegabile, quindi, proseguite pure la lettura, ma con un pezzetto di goloso "cibo degli dei".

Innanzitutto, sapevate che la storia del cioccolato, in particolare del cacao, affonda le sue radici nel periodo azteco, intorno al 1400 a.C. La polpa dolce del frutto del cacao, che ne circonda i chicchi, veniva fatta fermentare per produrre una bevanda alcolica.

Infatti, nel corso della sua storia, il cacao è stato un vero "frutto della passione". Prima ancora di essere venduto come romantici cioccolatini a forma di cuore, un tempo veniva consumato in America centrale come bevanda amara per i suoi effetti afrodisiaci.

Pensate che per gli Aztechi il cacao era così importante da avergli attribuito un'origine divina. Infatti, in relazione alla creazione della preziosa pianta, credevano nella leggenda del dio Quetzalcoatl disceso dal cielo portando con sé il "cibo degli dei" che era stato rubato dal paradiso stesso.

Noi adesso siamo soliti preparare con il cacao delle deliziose cioccolate calde, magari con aggiunta di cannella, vaniglia o panna, ma gli Aztechi che i Maya ne facevano una bevanda densa, fredda e non zuccherata, che credevano essere l'elisir della salute (e non avevano poi torto), aromatizzando il tutto con diverse spezie ed erbe come il muschio o del peperoncino piccante.

Il cioccolato, come lo conosciamo oggi, è stato per diversi secoli un alimento riservato all'alta borghesia ed ai reali, a causa dei prezzi elevati. Divenne infatti disponibile al pubblico solo nel XIX secolo, quando la produzione di massa ridusse drasticamente i prezzi.

Pensate che si deve a Francis Fry la realizzazione della prima tavoletta di cioccolato, nel lontano 1847, seguito poi da Cadbury nel 1849, Mars nel 1911 e Nestlé, che produsse anche il primo cioccolato bianco al mondo, il famoso Galak, nel 1930.

Quanta strada ha fatto questo goloso alimento, vero? Lasciamoci quindi trasportare dal suo gusto, magari ancor meglio se fondente con alta percentuale di cacao, per sfruttare anche le tante proprietà benefiche legate al suo contenuto di flavonoli e catechine, che migliorano le funzionalità cerebrali, equilibrano il sistema cardiocircolatorio ed immunitario oltre a ridurre lo stress ed aumentare le prestazioni atletiche.