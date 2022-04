Oggi è la giornata mondiale della quantistica: ecco di cosa si tratta

Lo studio della fisica affonda le proprie radici a quando uno dei primi uomini si domandò perché una pietra cadesse o come si accendesse il fuoco. Ovviamente quella preistorica non è la fisica a cui pensiamo oggi, fatta di formule ed esperimenti sensazionali. Perché sì, la fisica si è evoluta tantissimo nel tempo come l'umanità.

Specialmente nell'ultimo secolo, la fisica si è sviluppata fino a creare una branca completamente diversa che studia regole della natura quasi fantascientifiche. Agli albori del 1900 nacque infatti la meccanica quantistica grazie allo sforzo di numerosi scienziati. Sono sempre di più le ricerche che tentano di spiegare alcuni meccanismi di questa branca.

Per spingere molte più persone a interessarsi alla meccanica quantistica, un gruppo di scienziati proveniente da ben 65 paesi ha promosso un'iniziativa pubblica sulla tecnologia e la scienza quantistica. Ingegneri, educatori, storici, filosofi, artisti e tante altre organizzazioni hanno deciso di scegliere una data in particolare per promuoverla. Così il 14 aprile è la giornata mondiale della quantistica, nella speranza che questa istituzione porti ancora più interesse su questa materia che al giorno d'oggi popola qualsiasi immaginario collettivo, da quello fantascientifico a quello contemporaneo con un tocco di sci-fi.

Ma sapete cos'è di preciso la meccanica quantistica e cosa studia?