Oggi è la giornata mondiale della salute mentale: andiamo dallo psicologo!

Il 10 ottobre è la giornata mondiale della Salute Mentale e proprio in virtù di questa importante ricorrenza è stato condotto uno studio dal centro medico Santagostino, primo erogatore di psicoterapia online in Italia.

La ricerca ha preso in esame circa 6 mila individui fra i 20 e i 50 anni che hanno risposto ad un primo test di screening psicologico somministrato grazie al progetto editoriale nato dall'équipe di psicoterapeuti della struttura. I risultati lasciano poco spazio ai dubbi: il tasso di malessere è in costante crescita.

Il 23% dei soggetti riferisce difficoltà nel controllare i propri impulsi, il 22% segnala problematiche di distacco emotivo e il 15% giudica insoddisfacenti le proprie relazioni. Ciò che è emerso con maggiore rilievo è che il 32% del campione presenta bassa autostima. Il punto che appare però realmente preoccupante, è che più della metà dei partecipanti non abbia mai chiesto un aiuto psicologico.

Lo slogan del World Mental Health Day è molto chiaro: "Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale". È fondamentale far sì che cresca la consapevolezza nelle persone e per far questo è necessario fare corretta informazione e fare in modo che tutti i trattamenti correlati a tali problematiche diventino accessibili fin dai primi segnali di malessere. Un piccolo passo, è stato fatto recentemente attraverso il "Bonus Psicologo" che si potrà richiedere fino al 24 ottobre, ma non sarà sufficiente.

In Italia purtroppo esistono ancora diverse zone nelle quali anche i soli servizi per il benessere mentale sono scarsamente diffusi rispetto ad altri stati quali Francia, Germania e Inghilterra nei quali ad esempio vengono investiti diversi fondi per la cura dei problemi di natura psicologica.

Non ci resta che sperare che venga fatta sempre più informazione per avvicinare le persone al benessere psicologico che, purtroppo, ancora nel 2022 viene ignorato o sottovalutato. Nel momento in cui capiremo che anche un supereroe soffre di disturbi piscologici, forse andare dallo psicologo non sarà più un tabù. Non parliamone solo il 10 Ottobre, facciamo in modo che diventi ciò che realmente è, ovvero la normalità.