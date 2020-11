Oggi è la giornata mondiale della scienza! Ecco come seguire lo streaming

In occasione della Giornata mondiale della Scienza, curata in Italia dalla Fondazione De Sanctis, sarà presentata la maratona online denominata “I Love Scienza”. L'evento riunisce molteplici scienziati da tutto il mondo per discutere il rapporto tra scienza e società, scienza e futuro e molto altro ancora.

Come ogni 10 novembre che si rispetti, torna ad esser festeggiata la “Giornata mondiale della Scienza”, inaugurata nel 2001 dall’Unesco per promuovere sempre di più il parere e la conoscenza concreta e attuale del mondo che ci circonda.

La scienza è una branca fondamentale del sapere e che, oggi più che mai, può determinare una svolta positiva per le sorti dell’umanità; i progressi in settori quali la medicina, la tecnologia e la farmacologia hanno permesso all’uomo di migliorare enormemente la propria qualità di vita.

Mai come quest’anno, inoltre, durante una delle pandemie più gravi mai affrontate dall’uomo dell’era moderna, il “parere scientifico” può dimostrarsi incredibilmente prezioso, rendendo le persone consapevoli dei problemi senza inganni o sotterfugi, ma solo esponendo semplici fatti. Sensibilizzare - ad esempio - le persone su come preservare la Natura potrà avere svolti positivi anche sulle future pandemie che verranno.

Proprio per questo l’edizione 2020 della Giornata non è stata abolita, ma trasformata in un convegno digitale in cui moltissimi esponenti del mondo accademico daranno il loro contributo per spiegare come la scienza si può rapportare alla società, quali sono i suoi doveri e quali le prospettive per il futuro.

Non mancheranno inoltre moltissime letture dei grandi autori del passato, riportando in auge alcuni passi celebri tratti da opere di Einstein, Galileo, Curie, Levi-Montalcini, Newton, Fermi, Darwin.

La diretta streaming senza sosta è iniziata alle ore 09 di stamane, ma proseguirà per tutta la giornata fino alle 19. Qui trovate il link ufficiale alla diretta e anche la programmazione dei vari interventi. Buona festa della scienza a tutti!