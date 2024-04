Oggi è la Giornata della Terra: perché si festeggia e chi la istituì?

Da circa 55 anni, il 22 aprile viene segnato in rosso nel calendario poiché è il giorno in cui si festeggia la salvaguardia e lo studio del nostro pianeta, costantemente ormai vessato da molteplici problemi ambientali e climatici causati dall'uomo.

La Giornata internazionale della Terra non è solo però una manifestazione in cui si rende omaggio alla storia del nostro pianeta o si spiegano quali sono stati i passi in avanti relativi alla conservazione della natura, ma è anche un giorno in cui tutti noi siamo invitati a impegnarci in qualcosa di concreto, ovvero nello svolgere autonomamente delle azioni - grandi o piccole, non ha importanza - che possano migliorare le condizioni di salute della Terra.

Supportata negli anni tramite gli studi di molteplici scienziati e l'impegno di diversi attivisti, questa giornata nacque nel 1962 tramite la pubblicazione di uno dei saggi più importanti della storia dell'uomo - Primavera silenziosa - scritto dalla biologa e saggista americana Rachel Carson, che a partire da quell'anno cominciò a spingere altri attivisti a lavorare insieme per spingere i governi ad adottare leggi a favore della natura.

Fu quindi grazie alla Carson se per tutti gli anni Sessanta si andò a sviluppare quel gruppo di volontari e scienziati che nel 1969 chiesero all'UNESCO, tramite le parole di John McConnell, di istituire la prima giornata della Terra per l'anno successivo.

Il 21 marzo del 1970 si realizzò così il primo evento pubblico a sostegno del pianeta, seguito a stretto giro da una manifestazione ancora più grande, avvenuta nella data del 22 aprile dello stesso anno.

Per quella data, infatti, il senatore democratico Gaylord Nelson chiese agli iscritti del suo partito e a tutti i cittadini americani di manifestare a favore di quelle leggi che vertevano sulla conservazione degli ecosistemi e la tutela del diritto etico di vivere in un ambiente sano.

Se la prima giornata della Terra venne seguita da poche migliaia di scienziati e attivisti, all'interno degli Stati Uniti, la manifestazione promossa da Nelson fu invece seguita da oltre 20 milioni di cittadini americani, chiarendo il concetto che dovessero essere gli stessi cittadini ad interessarsi sulle sorti del loro pianeta, non solo gli scienziati e i politici.

Per via però del maggiore successo dell'evento di aprile e avendo l'intenzione di espandere queste celebrazioni su tutto il pianeta, l'UNESCO e la neonata associazione Earth Day spostarono le giornate della Terra successive da marzo al mese successivo e s'impegnarono moltissimo per divulgare meglio lo scopo dell'evento. Tuttavia, fino alla fine degli anni Ottanta, la giornata mondiale della Terra rimase confinata all'interno del territorio americano, visto che il tema non sembrava appetibile alle altre nazioni, senonché l'incidente di Chernobyl, i suoi tragici effetti e i frequenti incidenti petroliferi spinsero altri paesi nel 1990 a importare tale manifestazione, sostenendo l'azione dell'associazioni ambientaliste (WWF e Legambiente in primis in l'Italia).

Oggi prendono parte a questa giornata 193 paesi in tutto il mondo. Sono più di 3 miliardi le persone coinvolte alle sue celebrazioni e per quanto il cambiamento climatico stia colpendo sempre di più le nostre società e gli habitat naturali, gli attivisti e gli ambientalisti non smettono di lottare in sostegno del pianeta, aumentando sempre di più il numero dei loro interventi e gli sforzi a tutela della fauna e della flora.

