Da oggi inizia lo spettacolo delle stelle cadenti 'Perseidi': ecco ciò che c'è da sapere

Come sempre, durante le notti estive, non può mai mancare lo spettacolare evento delle "stelle cadenti" più luminose e fitte dell'intero anno: le "Perseidi". Proprio da stasera sarà possibile intravederne qualcuna, ed ecco tutto ciò che c'è da sapere sul fenomeno.

Anche conosciute come "Stelle di San Lorenzo", le Perseidi sono famose per essere incredibilmente visibili nei cieli di agosto, e per avere il loro picco proprio nelle notti di San Lorenzo, tra l'11 e il 14 agosto. Tuttavia, il loro scontrarsi con la Terra inizia già un mese prima, più precisamente da stasera. Sebbene in questi giorni non siano molto dense, è comunque possibile scorgerne diverse fin da subito.

Le Perseidi prendono il nome dalla costellazione di Perseo, ma sostanzialmente ne hanno poco a che fare: l'unico motivo che le accomuna è il fatto che le stelle sembrano provenire proprio dalla direzione di questa costellazione, ma in realtà la loro origine è ben diversa.

Quelle che noi chiamiamo "cadenti" non sono affatto stelle (ovviamente), ma sono centinaia di migliaia di pezzi di roccia e di ghiaccio che fluttuano indisturbate nello spazio del nostro Sistema Solare, distaccatesi nel corso dei vari passaggi dalla cometa "109P/Swift-Tuttle", una cometa regolare che orbita intorno al nostro Sole con un periodo di circa 133 anni.

L'ultima volta che ha transitato vicino alla Terra è stato nel 1992, quindi non la rivedremo fino al 2125, eppure i resti della sua coda sono ancora lì, pronti ad essere intersecati regolarmente dal nostro piccolo e prezioso Pianeta Blu. Proprio questa regolarità è stata la chiave del successo delle Perseidi, che le ha rese non solo facilmente riconoscibili, ma anche molto luminose.

Più ci addentreremo nelle serate di fine luglio o inizio agosto e più sarà facile osservarle ad un orario "comodo"; per ora dovremo accontentarci di cercarle in direzione NORDEST, possibilmente in tarda notte, dopo le 01:30, in modo tale che il Radiante (la zona della volta celeste da cui sembrano originarsi le stelle cadenti) sia ben sopra l'orizzonte. Non è però una condizione necessaria, e anzi non è detto che possiate scorgerne qualcuna già in prima serata.

La loro densità è comunque piuttosto elevata (tra le 50 e le 100 meteore all'ora), e - come si suole dire in questi casi - "la fortuna aiuta gli audaci". Per osservarle non avrete bisogno di alcun strumento particolare, ma solo di un buon adattamento al buio: per riuscirci tenete i vostri occhi lontani da fonti luminose per almeno una decina di minuti, e vi accorgerete da soli di quanto l'adattamento possa giovare alle serate astronomiche (sempre se non siete dotati di occhi bionici come questi).



