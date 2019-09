Oggi Instagram è scomparsa dal Google Play Store, cosa è successo?

Il Play Store di Google ha momentaneamente neutralizzato Instagram. L'app infatti è scomparsa dal catalogo dello store, molto probabilmente per colpa di alcuni bug. La scomparsa è avvenuta proprio oggi. Per molte ore non è stato possibile scaricare l'app dal canale ufficiale di Google.

Chi l'aveva già scaricata, ovviamente, ha potuto continuare ad utilizzare l'app normalmente. Rimane il grosso dubbio del perché l'app sia scomparsa dallo store. Si tratta di un errore o di una scelta ponderata?

Sta di fatto che l'app di Instagram non era presente sul Play Store, poi poche ore fa ha fatto la sua ricomparsa. Mentre scriviamo l'app è tornata disponibile su smartphone, tablet e anche nella versione desktop dello store.

Sembra che l'app per Android di Instagram avesse dei gravi bug, e che in via precauzionale si è preferito rimuoverla temporaneamente in attesa di un fix. Il problema, laddove venisse confermata questa visione, sarebbe quindi stato risolto in 3-5 ore.

Sugli altri social diversi utenti hanno segnalato la presenza di anomalie di vario genere nell'app per Android, il che confermerebbe il rumor per cui l'app è stata rimossa a causa della presenza di un bug. Il problema in questione avrebbe colpito la feature delle storie, che durante la giornata di oggi non sempre hanno funzionato correttamente.

Se anche voi avete notato qualche problema, fatecelo sapere nei commenti.