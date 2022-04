Oggi parte la prima missione completamente privata verso la ISS: ecco tutti i dettagli

Axiom Space sta per lanciare la sua prima missione verso la Stazione Spaziale Internazionale, sancendo l'inizio vero e proprio della missioni completamente private l'avamposto orbitale. Sarà un evento di grande importanza, che renderà sempre più concreto il turismo spaziale: ecco orari e link della diretta.

La missione è stata intitolata Ax-1 e, come mezzi di volo, verranno adoperati gli ormai immancabili Falcon 9 e capsula Crew Dragon entrambi di proprietà SpaceX. A bordo si trovano un ex astronauta della NASA e tre civili paganti, che nulla hanno a che fare con il mondo dello spazio (e non sono nemmeno dipendenti governativi, come accaduto in missioni precedenti). Meteo permettendo, il lancio avverrà tra qualche ora!

In realtà, Ax-1 sarebbe già dovuta essere a destinazione, ma a causa dei test effettuati sul mega razzo SLS della NASA, in cui sono stati riscontrati piccoli difetti, è stato tutto rimandato. La finestra di lancio utile si apre oggi 8 aprile 2022 alle ore 17:17 (fuso orario italiano).

La missione in questione non sarà di lunghissima durata: i membri del volo Axiom rimarranno sulla ISS per "soli" 8 giorni sulla ISS (più due complessivi per il viaggio andata e ritorno), e saranno sotto il comando dell'ex astronauta NASA Michael López-Alegría.

Come di consueto, il lancio avverrà dal Pad 39A del Kennedy Space Center, situato sulle coste della Florida. Se tutto andrà come previsto, la capsula Dragon presa in prestito dalla Axiom attraccherà alla ISS intorno alle ore 13:30 (orario italiano) di domani 9 aprile. Vi ricordiamo che questa è la prima missione con equipaggio per Axiom Space, nonché la prima missione completamente privata verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Derek Hassmann, direttore delle operazioni di Axiom, ha riferito: "Stiamo per svolgere una missione precursore per i nostri piani a lungo termine. Nel nostro futuro speriamo di installare una nuova serie di moduli commerciali presso la ISS che in seguito potrebbero servire come fulcro di uno spazio autonomo".

La missione è anche una buona prova per la NASA, dal momento che per più di una settimana si abituerà ad avere a bordo del segmento statunitense sia astronauti ufficiali sia civili. Ovviamente, tutti i membri a bordo sono stati opportunamente addestrati a lungo grazie agli sforzi congiunti di Axiom e NASA, che hanno lavorato a stretto contatto sui vari aspetti della missione.

"Il team della stazione spaziale è davvero entusiasta di questa missione unica nel suo genere e anche di essere all'avanguardia nell'aiutare a commercializzare l'orbita terrestre bassa", ha affermato Dana Weigel, vice Program Manager della NASA per la operazioni ISS.

Qui trovate il link alla diretta ufficiale di SpaceX, dove sarà possibile seguire il lancio per tutta la sua durata. La speranza è che tutto fili lisci, dal momento che ci sono già dei piani per la missione Ax-2, prevista per i primissimi mesi del 2023.