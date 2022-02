Oggi la NASA ci mostrerà la prima foto ufficiale del telescopio Webb: ecco cosa aspettarsi

La NASA ha fatto sapere che nella giornata di oggi, mediante una conferenza digitale, verrà mostrata la primissima immagine ufficiale del James Webb Space Telescope (JWST), acquisita durante queste settimane di permanenza nel punto di Lagrange L2. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Vi abbiamo parlato tanto del telescopio Webb, ma non ci stancheremo mai di ripetere quanto la sua missione scientifica si dimostrerà preziosa e rivoluzionaria per la futura ricerca spaziale. Non a caso possiamo parlare di una vera e propria nuova era della ricerca cosmologica.

C'è grande trepidazione per le prime immagini ufficiali del telescopio, ma per poter ammirare quelle opere d'arte a cui siamo abituati di solito (come queste spettacolari foto di Hubble), dovremo aspettare ancora un po' in quanto lo strumento richiederà ancora diversi mesi di calibrazione accuratissima.

La foto che la NASA sta per mostrarci, quindi, sarà una delle tante immagini necessarie alla calibrazione degli specchi del JWST: molto probabilmente sarà sfocata, poco emozionante e confusa, ma la sua importanza scientifica sarà incalcolabile. Dimostrerà non solo che le strumentazioni sono in salute, e che Webb sta vivendo bene il suo isolamento a più di 1.5 milioni di chilometri dalla Terra.

L'immagine verrà pubblicata sul sito ufficiale e andrà a comporre la primissima delle migliaia che il JWST - si spera - possa produrre nel corso della sua decennale missione. "Le prime immagini ingegneristiche prodotte durante questa fase sono chiamate Immagini per Identificazione del Segmento", ha scritto la NASA nel suo comunicato stampa. "Si cuciono insieme più di 1.000 immagini per formare 18 versioni sfocate di una singola stella. Questo serve come punto di partenza per allineare gradualmente le sezioni dello specchio primario del telescopio".

La pubblicazione della foto è attesa per le ore 16:30 di oggi (fuso orario italiano), e noi ovviamente saremo qui per raccontarla e commentarla insieme. A questo link trovate il canale ufficiale della NASA dove poter seguire la conferenza che seguirà.