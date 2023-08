Oggi è l'Overshoot Day: uno dei giorni più drammatici dell'anno

Sicuramente rispetto all’Earth Overshoot Day dello scorso anno abbiamo guadagnato qualche giorno in più, ma la situazione rimane ugualmente drammatica. Poiché se ne parla sempre troppo poco, scopriamo insieme cosa accade oggi.

Quest'anno cade proprio nella giornata di oggi, mercoledì 2 agosto, l'Earth Overshoot Day. Per chi ancora non lo sapesse, stiamo parlando della fatidica data in cui l’umanità è riuscita a consumare le risorse naturali a livello mondiale che la Terra riuscirebbe a generare in un anno intero.

Nello specifico, da domani saremo letteralmente in debito con il nostro pianeta, iniziando a consumare le risorse che (teoricamente purtroppo) avremmo dovuto utilizzare dal 1° gennaio 2024. I dati ci vengono direttamente dal sito del Global Footprint Network, che calcola l'Overshoot Day sia per i singoli paesi, che per l'intero pianeta.

Questa drammatica giornata viene annualmente calcolata dividendo la biocapacità della Terra, ovvero l’insieme di tutte le risorse naturali che la Terra produce in un intero anno, per l'impronta ecologica dell'umanità (ovvero la richiesta e il consumo che facciamo delle stesse risorse). Il tutto viene successivamente moltiplicato per 365, ovvero il numero di giorni dell'anno.

Siete convinti che non sia un risultato così drammatico arrivare ad agosto avendo esaurito ogni risorsa annuale? Benissimo, allora fermatevi un attimo a riflettere sul fatto che quest’anno l’Overshoot Day per l’Italia è arrivato addirittura il 15 maggio, in netto anticipo rispetto al resto del mondo.

Nel 2022 l'Overshoot Day era arrivato il 28 luglio, ma gli stessi studiosi ci suggeriscono di placare l’entusiasmo.

Il miglioramento complessivo di 5 giorni di quest'anno, è infatti dovuto per ben 4 giorni a un semplice miglioramento degli strumenti di calcolo del Global Footprint Network e solamente per 1 giorno alla riduzione dello sfruttamento delle risorse, indicando quanta strada ci sia ancora da percorrere.