Oggi ci sarà un passaggio della ISS ben visibile da tutta Italia: non perdetevelo!

La Stazione Spaziale Internazionale gira intorno al nostro pianeta alla velocità folle di 27mila km/h circa, ad una quota che varia tra un minimo di 300km e un massimo di 450km. Capita spesso di poterla vedere mentre sfreccia nei nostri cieli serali, e stasera potrebbe essere la vostra serata fortunata.

L’avamposto orbitale per eccellenza - che sta per ricevere un carico davvero singolare - compie 15.7 orbite del globo in 24h, cambiando sempre leggermente la sua posizione rispetto alla superficie del pianeta. Capita dunque nel corso di tutti questi passaggi che la ISS possa trovarsi in posizione favorevole per esser osservata con facilità anche ad occhio nudo, in particolar modo di sera o all’imbrunire. È quello che capiterà stasera su tutto il nostro territorio nazionale, e nuvole permettendo sarà uno spettacolo che di certo non vorrete mancare.

Il passaggio sarà visibile dopo le 19:30, ma essendo l’Italia un paese più “lungo” che “largo”, potrete sperimentare una piccola differenza di orario e di traiettorie a seconda della vostra latitudine. Saranno differenze minime, di pochi minuti, quindi non c’è bisogno che vi preoccupiate: dirigete lo sguardo verso NO ad un altezza di circa 10-12° e aspettate che faccia capolino un puntino molto luminoso e che sfrecci in direzione NE. Dopo un paio di minuti raggiungerà la sua altezza massima a 30°-40° e il picco di luminosità in direzione NNE (con una magnitudine approssimativa di -3.6 per le regioni del Nord Italia). Dopo un altro paio di minuti andrà a “tramontare” in direzione ENE.

Gli osservatori più fortunati saranno quelli che si troveranno alle latitudini maggiori (nelle zone limitrofe di Milano godrete della luminosità più alta), ma chi vive al Sud o al Centro non deve disperare: anche in queste zone il passaggio sarà ottimamente visibile sebbene più basso sull’orizzonte (in Sicilia l'altezza massima non supererà i 17° dall’orizzonte); garantirà una magnitudine apparente di almeno -2.0. L’unico vero nemico di questo evento è il meteo, che in queste settimane sta coprendo di nuvole e di rovesci temporaleschi un po’ tutto il territorio nazionale.

Se vi ritroverete con un cielo non collaborativo ci sarà ancora una speranza per la serata del 5 ottobre: il passaggio verrà replicato, garantendo una luminosità ancor più accentuata. Per non perdervi neanche un momento la ISS potrete usare una delle tante applicazioni per smartphone che garantiscono questo servizio di tracking, molto utili soprattutto se il vostro dispositivo è dotato di giroscopio. Anche su pc non mancano siti da cui monitorare i passaggi delle migliaia di oggetti celesti che ogni giorno ci passano sulla testa e noi vi consigliamo questo qui. Ricordatevi di impostare correttamente la vostra posizione e buona caccia, ottobre è un mese molto affascinante per osservazioni astronomiche!