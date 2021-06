Oggi passerà 'vicino' alla Terra un asteroide grande come la Torre Eiffel, ma niente paura

L'asteroide 2021 KT1 passerà proprio quest'oggi "vicino" alla Terra - per fortuna da una distanza di sicurezza - alle 16:24 (ora italiana). In termini astronomici, infatti, per "vicino" vengono intesi 7 milioni di chilometri... possiamo quindi stare tutti tranquilli visto che stiamo parlando di 17 volte la distanza tra la Terra e la Luna.

Quando l'asteroide si avvicinerà al nostro pianeta, viaggerà all'incredibile velocità di circa 64.000 chilometri all'ora (nulla in confronto al veicolo spaziale creato dall'uomo più veloce di tutti i tempi). Si stima che la pietra cosmica abbia un diametro compreso tra 149 e 329 metri, la stessa dimensione di tre campi da calcio messi insieme l'uno accanto all'altro.

A studiare e sorvegliare continuamente questi oggetti c'è il Centro per gli studi sugli oggetti Near-Earth, che monitora 24 ore su 24 l'andamento di questi corpi celesti. Secondo una loro dichiarazione, ci sono più probabilità di essere feriti in incidenti automobilistici, malattie e altri disastri naturali rispetto ad essere colpiti da un asteroide vicino alla Terra.

Le possibilità di un impatto di un asteroide con la Terra sono incredibilmente ridotte... ma mai pari a zero. Per questo motivo i governi di tutto il mondo dovrebbero prendere seriamente la minaccia di un impatto del genere che, ricordiamo, 65 milioni di anni fa fece estinguere i dinosauri. A tal proposito: qual è il modo migliore per difendere la Terra da queste pietre cosmiche?